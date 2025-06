Amine Noua, un nouveau Français séduit par le championnat japonais

Amine Noua (2,02 m, 28 ans) poursuit son tour du monde. Après une saison remarquable avec Grenade en Liga Endesa, puis une courte pige estivale avec le Satria Muda Pertamina Jakarta en Indonésie, l’ailier-fort international français va prendre la direction du Japon. À 28 ans, le Lyonnais a trouvé un accord avec les Shiga Lake Stars, qui ont terminé avec le bilan de la première division japonaise (B1 League) en 2024-2025 (8 victoires et 51 défaites).

Une nouvelle destination lucrative et ambitieuse

Le Japon continue d’attirer les basketteurs français. Après Yannis Morin, Damien Inglis ou encore Amath M’Baye plus tôt dans sa carrière, c’est au tour d’Amine Noua de rejoindre l’archipel. Le championnat japonais offre aujourd’hui des conditions financières très attractives et un cadre de vie souvent apprécié par les joueurs. Les Shiga Lake Stars, relégués de B1 en 2023 avant de remonter, espèrent faire mieux que sur la saison écoulée, jouée avec l’ancien Monégasque Brock Motum.

ÚLTIMA HORA: Amine Noua, quinto máximo valorado y cuarto máximo anotador de la pasada #LigaEndesa en el Coviran Granada, jugará en el Shiga Lakestars japonés. Amine Noua has a deal with Shiga Lakestars. — Chema de Lucas (@chemadelucas) June 21, 2025

L’ancien joueur de l’ASVEL arrive avec un CV solide. En 2024-2025, il a été l’un des meilleurs joueurs de Liga Endesa malgré la relégation de Grenade : 4e meilleur marqueur, 5e rebondeur et 5e à l’évaluation moyenne. Son rendement avait impressionné de nombreux observateurs du championnat espagnol.

L’Indonésie comme transition avant le Japon

Libre depuis la fin de saison en Espagne, Amine Noua avait choisi de ne pas rester inactif durant l’intersaison. Il avait alors accepté une offre du club indonésien du Satria Muda Pertamina Jakarta pour une courte pige estivale. Une expérience “exotique mais ambitieuse”, dans un championnat qui se déroule sur une période plus courte et qui permet aux joueurs de rester en forme entre deux saisons.

Dans cette logique, le passage en Indonésie était vu comme une parenthèse. Finalement, la suite ne se fera pas tout de suite en Europe, comme il l’envisageait initialement, mais au Japon. Une destination de plus en plus prisée par les joueurs français et qui s’inscrit dans la continuité d’une carrière toujours ambitieuse.