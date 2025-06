Amine Noua, une aventure en… Indonésie avant de rejoindre un gros club en Europe

Amine Noua (2,02 m, 28 ans) sort d’une saison 2024-2025 de haut vol en Espagne. Malgré les performances de haut vol de l’international français avec Grenade (quatrième marqueur, cinquième rebondeur et cinquième à l’évaluation moyenne), le club andalou n’a pu éviter la relégation de Liga Endesa. Le Lyonnais ne restera cependant pas sans rebond : avant de viser un retour dans un club européen de haut niveau, il s’est engagé pour une pige estivale en Indonésie, avec le Satria Muda Pertamina Jakarta. Il prend la place de Warren Washington.

C’est une parenthèse aussi lucrative qu’exotique qu’Amine Noua s’offre pour cet été. L’ailier-fort rejoint le Satria Muda Pertamina Jakarta, club phare du championnat indonésien. Multiple champion national (douze titres) et ancien finaliste de l’ASEAN Basketball League, suivi par 138 000 personnes sur Instagram, le club basé dans la capitale indonésienne ambitionne de faire grandir son projet en attirant des joueurs d’expérience, dans un contexte économique local en plein essor.

En Indonésie, le championnat se joue sur une période plus courte que ceux d’Europe, ce qui permet à certains joueurs de compléter leur saison sportive. C’est donc dans cette logique qu’Amine Noua, libre depuis la fin de la saison espagnole, vivra cette expérience singulière avant de pourquoi pas rejoindre l’équipe de France en août pour préparer l’Euro et évidement de revenir à l’automne sur la scène européenne.

So welcome to satria muda bro🫶🏻 https://t.co/BIXKhY17gG

— (ᓀ‸ᓂ)AF🇵🇸 | DIRTY WORK (@astxyzzz) June 5, 2025