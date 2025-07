Alexis Yetna et Théo Jolivet rejoignent l’Union Tarbes-Lourdes pour renforcer la raquette

L’Union Tarbes-Lourdes a officialisé deux nouvelles recrues pour la saison 2025-2026. Le club des Hautes-Pyrénées accueille Alexis Yetna, intérieur au parcours universitaire particulièrement long aux États-Unis, et Théo Jolivet, jeune intérieur prometteur passé par Poitiers et récemment vu à Quimper. Tous deux viendront épauler Mike Joseph et François Matip dans la raquette bigourdane.

Alexis Yetna, une carrière professionnelle qui débute (enfin)

À bientôt 28 ans, Alexis Yetna va véritablement faire ses premiers pas professionnels avec Tarbes-Lourdes. L’intérieur de 2,03 m, médaillé de bronze avec l’Équipe de France U20 en 2017, a vécu une très longue carrière universitaire aux États-Unis, passant notamment par South Florida, Seton Hall puis Fairfield. Il a même été le joueur le plus âgé de toute la NCAA Division I lors de sa dernière saison avec les Fairfield Stags.

En 2024, il a tourné à 7,1 points et 5,9 rebonds en 21 minutes sur 15 matchs de NCAA. Signé en Islande dans la foulée, il n’a finalement pas joué pour l’UMF Alftanes et est resté en région parisienne. C’est donc à l’Union qu’il va enfin débuter sa carrière pro. Athlétique et combatif, il apportera de l’expérience et de l’impact au sein du groupe dirigé par Stéphane Dao.

Théo Jolivet, jeune profil en pleine progression

Autre recrue annoncée en ce début de semaine, Theo Jolivet (2,05 m, 22 ans) arrive avec un tout autre profil. Longtemps au centre de formation de Poitiers, il a terminé son cursus Espoirs Pro B en 2024 avec des statistiques solides : 14,8 points à 50,6% de réussite aux tirs et 10,2 rebonds. Cap ensuite sur Quimper où il a évolué en double projet NM1 – NM3.

Avec les Béliers, le poste 5/4 s’est particulièrement illustré en Nationale 3 avec 18,3 points de moyenne. Il a également disputé 13 rencontres de NM1, où il a montré de belles choses notamment lors des playoffs face aux Sables Vendée Basket. Athlétique, bon shooteur, il devra néanmoins progresser en dureté pour s’imposer durablement en troisième division.