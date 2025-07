Le CSP Limoges dévoile son “nouvel ADN” et devient le premier club professionnel français masculin à mission

« Parce qu’un club ne vit pas que par ses titres », le Limoges CSP a annoncé sur ses réseaux sociaux devenir le premier club de basketball professionnel masculin à mission.

Le Limoges CSP vous présente, en vidéo, le projet du club : le CSP devient le premier club de basketball professionnel masculin à mission et vous partage ses engagements et sa nouvelle ambition 💚https://t.co/Cu0CkD9E2I — Limoges CSP (@limogescsp) July 23, 2025

Avec ce nouveau statut, le club entend « agir pour quelque chose de plus grand, et s’engager à pousser le rôle que le sport doit jouer dans notre société. C’est un cap à suivre, décliné en objectifs sociétaux et environnementaux concrets, inscrits dans les statuts du club », est-il expliqué à plusieurs voix dans la vidéo d’annonce, qui évoque le « nouvel ADN » limougeaud.

Concrètement, « le club veut rassembler ses partenaires et supporters intergénérationnels tout en assurant la pérennité de ses actions, à travers des actions d’ouverture », explique Delphine Bex, présidente de l’association des partenaires du CSP Limoges. En plus de rassembler, le CSP veut aussi ouvrir au plus grand nombre et “s’engage à promouvoir le sport comme moyen d’émancipation, et à favoriser l’accès à la pratique sportive à toutes les populations quelle que soit leur situation », porte la joueuse de l’équipe féminine Coralie Cadario. Le CSP veut prêter une attention particulière à la Jeunesse, en offrant un « environnement sûr, bienveillant et éthique à chaque enfant ; et en assurant confiance et responsabilité de tous vis-à-vis de la protection et de l’éducation des jeunes générations. Cet engagement vise l’épanouissement des jeunes sur leur parcours sportif, scolaire et sur le chemin de la citoyenneté ».

“Notre raison d’être est de jouer pour et avec nos territoires”

En plus d’être sociétale, la mission du club est aussi sanitaire, comme l’explique Mickaël Drevy, président du Limoges CSP Association. « Limoges fait de la santé une priorité en s’engageant activement pour le bien-être physique et mental de ses joueurs, jeunes formés et des communautés locales. Le club entend apporter une énergie de vie au travers du sport pour un territoire en bonne santé ». Enfin, le volet environnemental est lui aussi au centre de l’attention, avec la ferme intention de « promouvoir et développer une culture de la responsabilité environnementale au sein de son écosystème. Le club ambitionne de valoriser la transition écologique à l’échelle de la planète », ambitionne le capitaine du CSP Nicolas Lang.

En « inscrivant des objectifs sociaux et environnementaux dans ses statuts, au même titre que la performance sportive », le Limoges CSP souhaite ainsi « changer de modèle économique et replacer le club au cœur de son territoire et de la société. Notre raison d’être est de jouer pour et avec nos territoires, et créer grâce à la force du sport des liens durables et un avenir partagé », développe le directeur exécutif du club Thomas Jacquemier.