Remercié par Limoges en janvier, Osborne atterrit à… Ulm, vice-champion d’Allemagne !

Malik Osborne (2,06 m, 27 ans) n’a pas laissé un grand souvenir au Limoges CSP lors de la première moitié de la saison 2024-2025. Mais sa fin d’exercice en Allemagne a convaincu Ulm, vice-champion national et participant à l’EuroCup, de lui offrir une belle opportunité pour 2025-2026.

𝙈𝘼𝙇𝙄𝙆 𝙊𝙎𝘽𝙊𝙍𝙉𝙀 𝙀𝙍𝙎𝙀𝙏𝙕𝙏 𝙈𝘼𝙍𝘾𝙄𝙊 𝙎𝘼𝙉𝙏𝙊𝙎 Von Rostock nach Ulm: Der 2,06 m große Center bringt Power, Erfahrung und starke Stats mit an den OrangeCampus! 💪 Welcome to the team, Malik! 🧡🏀 👉 https://t.co/boFHIszgkc 📷 Sebastian Derix pic.twitter.com/pI78KA5CMz — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) July 22, 2025

Malik Osborne rebondit à Ulm après un passage convaincant à Rostock

Peu productif à Limoges jusqu’en janvier (2,5 points et 2,2 rebonds en 15 matchs de Betclic ÉLITE), Malik Osborne a changé de dimension une fois arrivé en BBL. Recruté par Rostock en janvier, l’intérieur américain a affiché 12,6 points, 7,9 rebonds (3e rebondeur du championnat), 1,0 passe décisive et de très bonnes pourcentages au tir (56,7 % à 2-points, 34,9 % à 3-points, 75,4 % aux lancers) en 26 minutes de moyenne.

Dans une équipe en quête de relance, il a notamment brillé face à Ulm fin mars avec 18 points et 8 rebonds lors d’un large succès de Rostock (85-67). De quoi marquer les esprits à l’OrangeCampus.

PROFIL JOUEUR Malik OSBORNE Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 27 ans (09/03/1998) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 2,5 #200 REB 2,2 #147 PD 0,3 #213

Un recrutement ciblé pour compenser un départ

Osborne remplace le Brésilien Marcio Santos (2,04 m, 22 ans), parti au Maccabi Tel-Aviv en EuroLeague. La direction sportive a rapidement activé la piste Osborne face à la pression du timing lié au transfert de son prédécesseur.

Déjà passé par la Grèce, la France et donc l’Allemagne, l’ancien de Florida State (NCAA) va découvrir la coupe d’Europe avec Ulm. Il entamera ainsi sa quatrième saison professionnelle avec de belles ambitions, dans une structure réputée pour son développement.

Deux jeunes Français dans le projet Ulm

Le club, connu pour sa formation et sa capacité à révéler des talents, a aussi attiré deux jeunes joueurs français : Meissa Faye et Mohamed Diakité. Avec Chris Sengfelder (ex-Dijon) également recruté, Ulm continue de bâtir une équipe solide et ambitieuse pour sa saison d’EuroCup.