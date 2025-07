Trevon Bluiett quitte finalement Limoges pour la Hongrie

Apprécié des supporters et de la direction qui souhaitait le conserver après sa bonne saison à Beaublanc, l’arrière américain Trevon Bluiett (1,98 m, 30 ans) quitte finalement le CSP Limoges pour le club hongrois de l’Atomeromu SE Paks, qui a annoncé sa signature sur les réseaux sociaux

Bluiett est une véritable réussite du mercato estival 2024, arrivé à Limoges en provenance de Pesaro, en Italie. Sous le maillot vert, il a disputé 29 matchs, pour 11,1 points à 43,1% aux tirs donc 43,5% à 3-points, 3,1 rebonds et 2,3 passes décisives en 28 minutes.

PROFIL JOUEUR Trevon BLUIETT Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 30 ans (04/11/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,1 #48 REB 3,1 #92 PD 2,3 #65

“On ne pouvait pas conserver Trevon”

Apprécié par la direction limougeaude, qui avait émis le souhait de le conserver à nos confrères de Ici Limousin, Trevon Bluiett est la victime collatérale du recrutement du CSP, qui ne peut enregistrer davantage de joueurs étrangers. « Ce n’est pas contre lui, c’est un joueur que j’apprécie mais on s’est posé la question sur Shawn Tanner, de le garder ou le prêter. C’est un talent qui a besoin de progresser. Finalement, on a fait le choix de le conserver. Nous avons donc trois JFL sur les postes 3. En faisant ce choix, on ne pouvait pas conserver Trevon », regrettait le directeur sportif du CSP Crawford Palmer dans le Populaire du Centre la semaine dernière.

Le joueur va donc découvrir un nouveau championnat, après la NBA, la Turquie ou encore l’Allemagne, et s’est dit « ravi de cette opportunité et très impatient de rejoindre l’équipe. J’ai hâte d’arriver en Hongrie et de commencer à travailler avec les gars ».