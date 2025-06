Boulogne-sur-Mer officialise la signature d’Ismaël Cadiau, en attendant Jacques Eyoum

Après avoir partagé sa saison 2024-2025 entre Rennes et Orchies, Ismael Cadiau (1,95 m, 26 ans) va connaître une nouvelle expérience en NM1. Le poste 4/3 va officiellement rejoindre le SOM Boulogne-sur-Mer (SOMB) pour la saison 2025-2026. Il pourrait être rapidement rejoint sur le poste 4 par Jacques Eyoum, dont la signature est attendue. L’intérieur a besoin de retrouver un rôle important après une saison discrète sur le banc d’Antibes (2,7 points, 1,6 rebond et 0,3 passe décisive en 38 matchs joués).

Le SOMB construit un effectif d’expérience

Joueur de référence à l’échelle de la NM1, Cadiau a déjà porté les couleurs de plusieurs clubs de la division : Tours, La Charité, Rueil, Pont-de-Cheruy, Feurs, Orchies et enfin Rennes. La saison passé il avait débuté la saison à Rennes avant de signer à Orchies. Entre ces deux formations, cet ailier-fort petit et mobile affichait des moyennes de 7,6 points et 5,6 rebonds en 20 minutes de jeu. Le joueur, déjà connaisseur de la région, a déclaré avoir « hâte de débuter la saison à Boulogne pour une année pleine de victoires. » De son côté, son futur entraîneur Thomas Drouot a loué sa « polyvalence », son « activité sans ballon », sa présence « au rebond offensif » tout comme ses qualités athlétiques, un « vrai atout en défense ». De quoi lui permettre d’avoir « un rôle important dans l’équipe ».