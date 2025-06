Boulogne-sur-Mer devrait faire venir des connaisseurs de la NM1 : Pierre Hannequin et Ismaël Cadiau

Après avoir annoncé de nombreux départs de joueurs à la fin du mois de mai, le SOM Boulogne-sur-Mer est beaucoup plus actif dans le sens des arrivées en ce début de mois de juin. Après avoir déjà perdu huit joueurs, le club nordiste devrait enregistrer deux nouvelles arrivées, après la signature d’un des meilleurs scoreurs de NM1, Alexandre Aygalenq (1,87 m, 28 ans). Rien de signé pour l’instant, mais nous sommes en mesure de confirmer la venue prochaine de Pierre Hannequin (1,90 m, 27 ans) , annoncée par Ouest-France, mais aussi celle d’Ismael Cadiau (1,95 m, 26 ans).

Malgré encore une année de contrat à Caen, Pierre Hannequin devrait bien quitter le Calvados dans les jours à venir. Après donc son premier exercice en carrière en Pro B, où il affichait des moyennes de 6,2 points (33% aux tirs dont 34% derrière l’arc), 1,9 rebond et 2,3 passes décisives, le meneur de jeu va retrouver une division qu’il connaît bien, ainsi qu’un territoire familier. Natif de Dunkerque, celui qui a joué avec les Espoirs de Gravelines-Dunkerque avait également tout connu avec Loon-Plage, à savoir une montée en NM1 puis un titre de champion (2021-2023). C’est désormais avec un club du Pas-de-Calais que Pierre Hannequin devrait évoluer.

Depuis 2018,enchaîne les clubs de NM1 : Tours , La Charité, Rueil Rennes et enfin Orchies , soit sept clubs en six saisons. Au sein du projet de Stéphane Dao, l’ailier cherchera de la stabilité, lui qui a navigué entre Rennes et Orchies la saison passée en tant que remplaçant médical. Entre ces deux clubs, il affichait des moyennes de 7,6 points et 5,6 rebonds en 20 minutes de jeu en moyenne.