13e victoire validée pour l’ASVEL : record du club égalé depuis son retour en EuroLeague !

Il y a quelque chose de paradoxal de voir l’ASVEL se réjouir d’égaler son record de victoires en EuroLeague de l’ère moderne devant les héros de 1997, ceux-là mêmes qui l’ont emmené jusqu’au Final Four de la compétition à Rome. Les Villeurbannais sont désormais infiniment loin du dernier carré, hors course pour les play-in depuis un bon mois, mais cette treizième victoire de la saison, soit autant qu’en 2021/22, suffira, pour l’instant, à leur bonheur.

En ayant ramené Delaney Rudd et ses copains de 1997, en ayant ressorti la couleur verte du placard (où elle n’aurait certainement jamais dû être remisée), l’ASVEL a vécu une semaine de rêve. Cela n’aurait même pas pu être mieux. Après le leader Olympiakos, battu devant 11 782 spectateurs (record pour du basket à la LDLC Arena), c’est cette fois le Zalgiris Kaunas qui a mordu la poussière à l’Astroballe (79-88).

SOIRÉE DE RÊVE 💚 pic.twitter.com/MCQP0dKDF3 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) March 27, 2025

En mission après son non-match à Monaco mardi, Sylvain Francisco a tout tenté pour gâcher la fête (19 points à 7/12, 3 rebonds et 8 passes décisives). Mais il ne pouvait rien arriver cette semaine à l’ASVEL, malgré les turbulences du troisième quart-temps (de 51-43 à 55-58). « On a essayé de garder la même énergie que mardi », a expliqué Nando De Colo. « On veut rendre notre club et nos supporters fiers. On a joué avec la bonne intensité et on a contrôlé le match. »

« Je suis très fier de mon équipe », clame l’entraîneur Pierric Poupet, écharpe vintage autour du cou au micro d’EuroLeague TV, mais qui n’en avait pourtant que faire d’avoir atteint cette barre symbolique des 13 victoires. « Je ne parlerai pas de cela. On s’en fiche à vrai dire, c’est pour l’environnement externe du club. J’essaye de protéger mon équipe, on veut juste progresser et jouer de mieux en mieux. »

Après, nul doute que l’entraîneur normand tentera d’utiliser ce levier dans les prochaines semaines pour aller chercher la 14e, voire la 15e, à Vitoria ou contre Monaco. « Bien sûr que ça va être défi d’aller chercher ce record », sourit Théo Maledon, qui a bien retrouvé le feu sacré depuis son retour de blessure (19 points à 5/10 et 6 passes décisives).