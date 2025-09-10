Nando De Colo à la retraite en fin de saison ? Il livre ses précisions

Au micro de RMC, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) avait évoqué le fait que la saison 2025-2026 serait peut-être la dernière de sa carrière professionnelle. Cette fois interrogé par Ouest-France, l’ancien international français a pu apporter des précisions.

Le besoin de continuité : « Je ne me vois pas repartir dans tout et n’importe quoi »

Pour Nando De Colo, il est nullement temps de remettre en cause le « plaisir » que lui procure le fait de jouer. Le Nordiste rappelle tout d’abord être en fin de contrat à l’issue de l’exercice qui débute. « Je ne me vois pas repartir dans tout et n’importe quoi », précise-t-il. Car pour lui, l’éternelle reconstruction à ses limites. « C’est ma quatrième saison avec l’ASVEL. Ça fait quatre années qu’on repart de zéro. » Une reconstruction systématique qui empêche les Rhodaniens d’être compétitifs selon lui : « Quand on sait ce que ça représente et ce qu’il faut faire pour aller le plus loin possible à la fin d’une saison, c’est toujours plus compliqué. À l’issue de la dernière saison, par exemple, beaucoup de personnes nous ont dit : « Vous n’étiez pas loin, c’est plutôt une bonne saison ». Pour moi, ça reste une saison pas forcément réussie parce qu’on n’a atteint aucune finale. »

Cet été encore, Pierric Poupet et son staff vont devoir remettre en place leur philosophie, avec une ligne arrière par exemple renouvelée à 100% à l’exception de Nando De Colo. « Tout cela va reprendre du temps. Chaque année, c’est dur de faire toujours les mêmes pas et de ne pas vraiment avancer. » Pour lui, il est inutile à se jour de se fixer un objectif de titre, quelque soit la compétition. « Aujourd’hui, clairement, j’espère que personne ne se met d’objectifs collectifs au sein du club, outre celui de progresser et d’aller le plus loin pendant la saison. » A l’été 2026, le MVP de l’EuroLeague 2015-2016 devra faire un choix : continuer ou arrêter. Mais marié et père de trois filles, la décision se décidera en famille.

L’avis dubitatif de De Colo sur la reconversion de Tony Parker : « S’il est motivé dans cette voie, on verra ce que ça donne »

Honnête dans ses propos, ce fils de coaches évoque l’après-carrière, son intérêt pour le jeu et la formation. Un intérêt logiquement partagé avec son patron et ex-coéquipier, Tony Parker. La reconversion potentielle de ce dernier dans le coaching semble le laisser perplexe. « Je pense que c’est toujours compliqué quand on n’a pas trop côtoyé le terrain pendant plusieurs années. Après, c’est comme tout. Chacun est libre de faire ce dont il a envie. Et s’il est motivé dans cette voie, on verra ce que ça donne.«