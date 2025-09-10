Recherche
Uncategorized

Nando De Colo à la retraite en fin de saison ? Il livre ses précisions

Betclic ELITE - Nando De Colo se livre sur la fin potentielle de sa carrière. Critique au sujet du manque de continuité de l'ASVEL, il ne cache pas sa frustration de devoir repartir à zéro au niveau collectif chaque année.
|
00h00
A 38 ans, Nando De Colo se lance dans sa quatrième saison à l’ASVEL

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Au micro de RMC, Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) avait évoqué le fait que la saison 2025-2026 serait peut-être la dernière de sa carrière professionnelle. Cette fois interrogé par Ouest-France, l’ancien international français a pu apporter des précisions.

Le besoin de continuité : « Je ne me vois pas repartir dans tout et n’importe quoi »

Pour Nando De Colo, il est nullement temps de remettre en cause le « plaisir » que lui procure le fait de jouer. Le Nordiste rappelle tout d’abord être en fin de contrat à l’issue de l’exercice qui débute. « Je ne me vois pas repartir dans tout et n’importe quoi », précise-t-il. Car pour lui, l’éternelle reconstruction à ses limites. « C’est ma quatrième saison avec l’ASVEL. Ça fait quatre années qu’on repart de zéro. » Une reconstruction systématique qui empêche les Rhodaniens d’être compétitifs selon lui : « Quand on sait ce que ça représente et ce qu’il faut faire pour aller le plus loin possible à la fin d’une saison, c’est toujours plus compliqué. À l’issue de la dernière saison, par exemple, beaucoup de personnes nous ont dit : « Vous n’étiez pas loin, c’est plutôt une bonne saison ». Pour moi, ça reste une saison pas forcément réussie parce qu’on n’a atteint aucune finale. »

Cet été encore, Pierric Poupet et son staff vont devoir remettre en place leur philosophie, avec une ligne arrière par exemple renouvelée à 100% à l’exception de Nando De Colo. « Tout cela va reprendre du temps. Chaque année, c’est dur de faire toujours les mêmes pas et de ne pas vraiment avancer. » Pour lui, il est inutile à se jour de se fixer un objectif de titre, quelque soit la compétition. « Aujourd’hui, clairement, j’espère que personne ne se met d’objectifs collectifs au sein du club, outre celui de progresser et d’aller le plus loin pendant la saison. » A l’été 2026, le MVP de l’EuroLeague 2015-2016 devra faire un choix : continuer ou arrêter. Mais marié et père de trois filles, la décision se décidera en famille.

L’avis dubitatif de De Colo sur la reconversion de Tony Parker : « S’il est motivé dans cette voie, on verra ce que ça donne »

Honnête dans ses propos, ce fils de coaches évoque l’après-carrière, son intérêt pour le jeu et la formation. Un intérêt logiquement partagé avec son patron et ex-coéquipier, Tony Parker. La reconversion potentielle de ce dernier dans le coaching semble le laisser perplexe. « Je pense que c’est toujours compliqué quand on n’a pas trop côtoyé le terrain pendant plusieurs années. Après, c’est comme tout. Chacun est libre de faire ce dont il a envie. Et s’il est motivé dans cette voie, on verra ce que ça donne.« 

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
thetruth
En clair, T Parker, occupe toi de l'ASVEL en permettant à l'équipe de garder l'effectif sur le long terme, fais ton rôle de propriétaire et arrête de te disperser avec 20 projets chaque année. Quand tu es passé par des clubs d'Euroleague historiques et que tu vois comment ça se passe à l'ASVEL, tu dois avoir quelques petits conseils à donner pour passer le step de la qualification en play-off.
(2) J'aime
rudd4
'une ligne arrière par exemple renouvelée à 100% à l’exception de Nando De Colo' Du coup Harrison n'existe pas ?
(2) J'aime
