NBA

Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague

EuroLeague - Le Real Madrid se rapproche de la NBA et envisage sérieusement d'abandonner l'EuroLeague pour rejoindre la nouvelle compétition européenne prévue en 2027, bouleversant ainsi la carte du basketball européen.
00h00
Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l'EuroLeague

Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu’à l’EuroLeague, contrairement au FC Barcelone

Crédit photo : acb Photo / Borja B. Hojas

Le Real Madrid semble déterminé à franchir le pas vers la NBA. Selon les informations d’AS, le club de la capitale espagnole a pris la décision d’accepter l’offre de la ligue nord-américaine et d’abandonner l’EuroLeague pour se lancer dans cette nouvelle aventure prévue pour 2027.

Les négociations entre le Real Madrid et la NBA ont progressé, bien qu’aucun accord définitif n’ait encore été signé. Le dialogue reste permanent dans ce qui devrait être une alliance révolutionnaire pour le basketball européen. La NBA, profitant de matchs de saison régulière organisés sur le sol européen, a lancé une série de contacts avec des investisseurs pour leur proposer de rejoindre la future NBA Europe.

Un projet à 16 équipes qui divise l’Europe du basketball

Le projet de la NBA Europe prévoit la participation de 16 équipes chaque saison : douze avec une licence fixe et quatre qualifiées via d’autres compétitions, dont la BCL. Cette nouvelle compétition vise à impliquer des clubs de football sans tradition basketballistique (Rome, PSG, Manchester), à développer des marchés comme Londres et Berlin, et à explorer la Turquie.

Cette initiative se développe en partenariat avec la Fédération Internationale de Basketball (FIBA), en opposition directe avec l’EuroLeague qui maintient une guerre pour le contrôle du Vieux Continent depuis neuf ans. Pour le Real Madrid, ce changement représente une transformation majeure, non seulement dans le paradigme du basketball, mais aussi au niveau commercial.

L’entraîneur Sergio Scariolo avait d’ailleurs évoqué cette transition l’été dernier : « Ce moment de changement s’inscrit dans une transition très importante du basketball européen. Nous nous dirigeons vers une époque nouvelle, avec des scénarios différents dans la compétition. Le changement structurel au sein du club démontre une modernisation et un regard plus tourné vers la façon de faire les choses en NBA. »

L’EuroLeague tente de sauver les meubles

Face à cette offensive de la NBA, l’EuroLeague a établi un ultimatum officieux au 15 janvier pour connaître les intentions des clubs. Neuf équipes ont déjà signé pour dix ans : Baskonia, l’Anadolu Efes, le Bayern, le Zalgiris, Maccabi Tel-Aviv, l’Olimpia Milan, le Panathinaikos, l’Olympiakos et le CSKA Moscou (toujours dans le bord). Le FC Barcelone a finalement choisi de rester en EuroLeague, tout en se réservant la possibilité de payer une pénalité pour rejoindre la NBA.

Le Fenerbahçe et le Real Madrid penchent davantage vers la NBA, tandis que l’ASVEL, initialement favorable aux Américains grâce à Tony Parker, recule légèrement et n’exclut pas de renouveler avec l’EuroLeague. Cette bataille pour l’avenir du basketball européen redessine complètement le paysage de la discipline, avec le Real Madrid en position de fer de lance du projet NBA Europe.

Alors que de nouvelles révélations risquent de tomber tout au long de la journée de ce jeudi 15 janvier, avec probablement la position finale du Fenerbahçe – champion en titre en EuroLeague – et de l’ASVEL, d’autres clubs qui ne sont pas titulaires d’une licence permanente en ont profité en passant à l’action en s’associant en vue de faire pencher ECA (Euroleague Commercial Assets) en leur faveur.

Reste à savoir si le Real Madrid jouera la Ligue des Champions (BCL) en plus de la Liga Endesa en 2026-2027, lors d’une saison de transition.

