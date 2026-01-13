Recherche
Vers un revirement de situation pour l'ASVEL en EuroLeague ?

EUROLEAGUE - Et si l'ASVEL prolongeait son bail en EuroLeague ? C'est en tout cas la folle rumeur qui émane de la réunion entre actionnaires de la compétition. Les positions villeurbannaises n'auraient pas finalement été aussi tranchées qu'attendues.
00h00
L’ASVEL évoluera-t-elle toujours en EuroLeague la saison prochaine ? Alors que la réponse semblait entendue depuis plusieurs mois (non, pour se tourner progressivement vers la NBA Europe) et que des transferts de parts étaient même évoqués, la réunion entre actionnaires de l’EuroLeague du mardi 13 janvier aurait relancé le débat. Selon nos confrères de Basketnews, l’ASVEL y aurait « adopté une position inattendue quant à son avenir dans la compétition ».

Selon nos confrères, l’ASVEL aurait balayé l’idée qu’il fallait assurément faire sans elle dans les des plans à long terme de l’EuroLeague, indiquant qu’elle « ne se retirait pas forcément, tout en continuant d’explorer ses options ». La nouvelle peut surprendre alors que les clubs arrivant en fin de contrat doivent renouveler leur licence EuroLeague d’ici le 15 janvier. Ce qu’a fait le FC Barcelone à l’occasion de cette réunion au sommet. D’autres clubs, comme le Real Madrid et le Fenerbahçe, auraient campé des positions « neutres » encore, ce qu’aurait très bien pu faire l’ASVEL également.

Partie pour rester ?

Le divorce entre l’EuroLeague et l’ASVEL ne serait donc pas – ou pas encore – consommé, alors que l’atmosphère virait plutôt vers la dispute. En novembre dernier, le club villeurbannais semblait proche d’une exclusion de la compétition pour non-respect du fair-play financier, à cause d’une masse salariale trop… faible. Plus tôt encore dans la saison, le directeur général de l’EuroLeague Paulius Motiejunas avait déjà pointé du doigt Villeurbanne dans un entretien accordé à L’Équipe. Celui-ci déplorait les faibles moyens financiers engagés par le club cette saison, entraînant par ricochet sa faible compétitivité sportive.

L’avenir est incertain donc pour l’ASVEL, mais aussi pour le Real Madrid et le Fenerbahçe. Ils sont les trois derniers clubs actionnaires (sur 13) à ne pas s’être engagés oralement ou à l’écrit à renouveler leur licence EuroLeague pour une durée de 10 ans.

cyril68
La NBA ne veut pas d'eux finalement?
thorir
J'ai surtout l'impression que tous les clubs concernés ont encore besoin de temps et que NBA/FIBA en dévoile un peu + On a lu que la clause de sortie même en cas de réengagement de 10 ans comme l'a fait le Barça n'était finalement que de 10 M€, ce qui à l'echelle des valorisations supposées des futures franchises n'est pas grand chose, même si c'est jamais agréable de filer 10 M€ à l'ECA haha Visiblement l'utimatum du 15/01 ne tient pas réellement juridiquement puisque les licences sont valides jusqu'au 30/06 donc rien ne presse réellement. Et Parker a peut etre besoin de faire monter les encheres aussi pour le rachat de sa licence A ?
cyril68
Monaco lui promettra le montant qu'il voudra. Pour le paiement en revanche, faudra se montrer patient^^.
viking92- Modifié
Cela pourrait confirmer le sorte de statut quo opéré par les équipes en attendant la concrétisation ou non de la NBA Europe quitte à rompre le contrat au moment venu. Sportivement, cela parait suicidaire de se mettre à l'écart et jouer la BCL si d'aventure la NBA Europe mettait plus de temps que prévu à se mettre en place ou même ne voyait pas le jour du tout. Par contre, avec le départ de De Colo, il respecte encore moins le plancher en terme de masse salariale ?
thorir
Ben concernant Real Barça c'est ce que j'pense aussi, ces clubs ont des énormes contrats en cours à honorer, ça parait intenable avec les 8 pauvres matchs à domicile de la BCL de générer assez de trésorerie pour payer leurs salaires sur 1 voire 2 saisons si ça prend du retard. Et les 10 M€ de pénalité en cas de rupture de contrat avec l'Euroleague parait pas si élevée du coup. Pour l'ASVEL c'est + curieux, j'trouvais que repasser par la case BCL comme Berlin, histoire de mettre les comptes en ordre c'etait pas délirant, donc lui j'pense surtout qu'il essaie d'emmerde l'ECA haha Mais ouais là l'ASVEL tombe à 4M de masse salariale annuelle avec la moitié de saison en moins de Nando, donc bien loin des 5,85 exigés
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
