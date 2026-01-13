Vers un revirement de situation pour l’ASVEL en EuroLeague ?

L’ASVEL évoluera-t-elle toujours en EuroLeague la saison prochaine ? Alors que la réponse semblait entendue depuis plusieurs mois (non, pour se tourner progressivement vers la NBA Europe) et que des transferts de parts étaient même évoqués, la réunion entre actionnaires de l’EuroLeague du mardi 13 janvier aurait relancé le débat. Selon nos confrères de Basketnews, l’ASVEL y aurait « adopté une position inattendue quant à son avenir dans la compétition ».

The latest EuroLeague shareholders meeting brought an unexpected twist, as one of the teams changed its stance 👀 Plus, the latest news on Fenerbahce and Real Madrid's long-term future in the EuroLeague: https://t.co/jvTL4Zorr1 pic.twitter.com/HNSjWZDtR5 — BasketNews (@BasketNews_com) January 13, 2026

Selon nos confrères, l’ASVEL aurait balayé l’idée qu’il fallait assurément faire sans elle dans les des plans à long terme de l’EuroLeague, indiquant qu’elle « ne se retirait pas forcément, tout en continuant d’explorer ses options ». La nouvelle peut surprendre alors que les clubs arrivant en fin de contrat doivent renouveler leur licence EuroLeague d’ici le 15 janvier. Ce qu’a fait le FC Barcelone à l’occasion de cette réunion au sommet. D’autres clubs, comme le Real Madrid et le Fenerbahçe, auraient campé des positions « neutres » encore, ce qu’aurait très bien pu faire l’ASVEL également.

Partie pour rester ?

Le divorce entre l’EuroLeague et l’ASVEL ne serait donc pas – ou pas encore – consommé, alors que l’atmosphère virait plutôt vers la dispute. En novembre dernier, le club villeurbannais semblait proche d’une exclusion de la compétition pour non-respect du fair-play financier, à cause d’une masse salariale trop… faible. Plus tôt encore dans la saison, le directeur général de l’EuroLeague Paulius Motiejunas avait déjà pointé du doigt Villeurbanne dans un entretien accordé à L’Équipe. Celui-ci déplorait les faibles moyens financiers engagés par le club cette saison, entraînant par ricochet sa faible compétitivité sportive.

L’avenir est incertain donc pour l’ASVEL, mais aussi pour le Real Madrid et le Fenerbahçe. Ils sont les trois derniers clubs actionnaires (sur 13) à ne pas s’être engagés oralement ou à l’écrit à renouveler leur licence EuroLeague pour une durée de 10 ans.