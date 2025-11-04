Recherche
EuroLeague

Vers un transfert des parts d’EuroLeague de l’ASVEL à Monaco ?

EuroLeague - Selon le journaliste grec Sotiris Vetakis, l’ASVEL de Tony Parker chercherait à revendre ses parts d’EuroLeague, et l’AS Monaco serait déjà en discussions pour les racheter. Une opération qui pourrait redessiner le paysage du basket européen, mais aussi français.
Vers un transfert des parts d’EuroLeague de l’ASVEL à Monaco ?

Tony Parker et Aleksej Fedorychev en grande discussion à la salle Gaston Médecin

Crédit photo : Miko Missana

Alors que l’ASVEL vit une saison compliquée en EuroLeague, l’avenir du club villeurbannais dans la plus grande compétition européenne semble s’assombrir. D’après les informations de Sotiris Vetakis, journaliste grec bien informé du circuit continental, Tony Parker chercherait à céder les parts d’EuroLeague détenues par le club. L’AS Monaco, actuellement sous simple invitation annuelle via sa présence en playoffs 2025, serait en négociations pour les récupérer.

Monaco dans la course à la stabilité européenne

Pour Monaco, obtenir une licence permanente en EuroLeague constituerait un tournant majeur. Jusqu’ici invitée saison après saison, la Roca Team aspire à sécuriser sa place dans la compétition sur le long terme. Cette acquisition, si elle se confirmait, lui offrirait une légitimité institutionnelle à la hauteur de ses ambitions sportives et économiques. Le club de la principauté, limitée par la taille de sa salle Gaston Médecin mais aussi de son marché, n’a pas vocation à se tourner vers la NBA Europe, au contraire du club de Lyon-Villeurbanne.

En parallèle, du côté de l’ASVEL, la décision traduirait un recentrage stratégique. Après plusieurs saisons difficiles sur le plan des résultats et de la rentabilité, le club rhodanien est parti pour quitter l’EuroLeague afin de tout miser sur la future NBA Europe, avec probablement une année de transition en BCL (Ligue des Champions).

Des liens anciens entre Parker et Fedcom

Cette piste n’est pas si surprenante. Tony Parker et Alexey Fedorichev, propriétaire de Fedcom (groupe dirigeant la Roca Team), ont déjà collaboré via la plateforme Skweek, partenaire de diffusion de l’EuroLeague en France. Toutefois, cette relation s’était mal terminée, aboutissant à des actions en justice.

Aujourd’hui, les deux parties pourraient trouver un nouvel intérêt à s’entendre : Monaco pour ancrer son statut européen, l’ASVEL pour valoriser un actif précieux plutôt qu’un retrait sans y retirer le moindre bénéficie.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
