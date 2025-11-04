Vers un transfert des parts d’EuroLeague de l’ASVEL à Monaco ?

Alors que l’ASVEL vit une saison compliquée en EuroLeague, l’avenir du club villeurbannais dans la plus grande compétition européenne semble s’assombrir. D’après les informations de Sotiris Vetakis, journaliste grec bien informé du circuit continental, Tony Parker chercherait à céder les parts d’EuroLeague détenues par le club. L’AS Monaco, actuellement sous simple invitation annuelle via sa présence en playoffs 2025, serait en négociations pour les récupérer.

Ο Σωτήρης Βετάκης αποκάλυψε στην 95η Strong Side by @bet365_gr τις συζητήσεις μεταξύ Βιλερμπάν και Μονακό για την αγοραπωλησία των μετοχών και της μόνιμης θέσης στην Euroleague!🔥🏀 Δες ολόκληρο το επεισόδιο: https://t.co/4roCM0NLBW#euroleague #ASVEL #RocaTeam #Monaco pic.twitter.com/AWNTubNaGt — Scorakias (@Scorakiasgr) November 3, 2025

Monaco dans la course à la stabilité européenne

Pour Monaco, obtenir une licence permanente en EuroLeague constituerait un tournant majeur. Jusqu’ici invitée saison après saison, la Roca Team aspire à sécuriser sa place dans la compétition sur le long terme. Cette acquisition, si elle se confirmait, lui offrirait une légitimité institutionnelle à la hauteur de ses ambitions sportives et économiques. Le club de la principauté, limitée par la taille de sa salle Gaston Médecin mais aussi de son marché, n’a pas vocation à se tourner vers la NBA Europe, au contraire du club de Lyon-Villeurbanne.

En parallèle, du côté de l’ASVEL, la décision traduirait un recentrage stratégique. Après plusieurs saisons difficiles sur le plan des résultats et de la rentabilité, le club rhodanien est parti pour quitter l’EuroLeague afin de tout miser sur la future NBA Europe, avec probablement une année de transition en BCL (Ligue des Champions).

Des liens anciens entre Parker et Fedcom

Cette piste n’est pas si surprenante. Tony Parker et Alexey Fedorichev, propriétaire de Fedcom (groupe dirigeant la Roca Team), ont déjà collaboré via la plateforme Skweek, partenaire de diffusion de l’EuroLeague en France. Toutefois, cette relation s’était mal terminée, aboutissant à des actions en justice.

Aujourd’hui, les deux parties pourraient trouver un nouvel intérêt à s’entendre : Monaco pour ancrer son statut européen, l’ASVEL pour valoriser un actif précieux plutôt qu’un retrait sans y retirer le moindre bénéficie.