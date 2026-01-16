Tony Parker sera-t-il le prochain entraîneur de l’ASVEL ?

L’avenir de l’ASVEL continue de susciter les interrogations, mais une information majeure vient bouleverser la donne. Dans une phrase toute sauf anodine, Le Progrès relate que le président du club, à savoir Tony Parker, serait « annoncé comme le futur coach de l’ASVEL ». Installé sur place depuis de longues décennies, le journaliste Luc Paganon dispose probablement d’informations lui permettant de publier ce court passage.

Un double défi pour le président de l’ASVEL

Cette perspective intervient dans un contexte particulier pour le club villeurbannais. Si la situation financière de l’ASVEL serait en passe de s’améliorer, l’incertitude demeure quant au choix stratégique des dirigeants entre la NBA Europe et l’EuroLeague. La ligue européenne de la NBA demeure « la priorité absolue » du président Tony Parker, mais l’ASVEL ne souhaite pas se fermer de portes.

Le club a d’ailleurs demandé à l’EuroLeague de ne pas l’exclure de ses plans sur les prochaines années. Cette double casquette de président-entraîneur représenterait un défi inédit pour Parker, qui devrait jongler entre les responsabilités dirigeantes et techniques.

Pierre Poupet arrive en fin de contrat

Avant d’éventuellement prendre les rênes de l’ASVEL, Tony Parker fera ses premières armes sur un banc cet été. L’ancien meneur des San Antonio Spurs dirigera l’équipe de France U17 lors de la Coupe du monde en Turquie, du 27 juin au 5 juillet. Cette expérience internationale constituera un test grandeur nature pour celui qui passe le DES cette année, le diplôme lui permettant d’exercer en Betclic ELITE à la rentrée prochaine.

Dans le même temps, le travail de Pierric Poupet à l’ASVEL est reconnu depuis qu’il a succédé à Gianmarco Pozzecco en cours de saison 2023-2024. Seulement, le Normand arrivera en fin de contrat le 30 juin prochain. Et selon nos informations, aucune éventualité de potentielle prolongation ne lui a été présentée jusqu’ici… Comme si un successeur était déjà trouvé.