Betclic ELITE

Tony Parker sera-t-il le prochain entraîneur de l’ASVEL ?

EuroLeague - Tony Parker pourrait devenir le prochain coach de l'ASVEL selon Le Progrès. Le président villeurbannais pourrait endosser un double rôle la saison prochaine, marquant ses débuts d'entraîneur dans le club dont il est l'actionnaire principal et le président. Dans le même temps, le coach actuel Pierric Poupet arrive en fin de contrat.
00h00
Tony Parker sera-t-il le prochain entraîneur de l’ASVEL ?

Président de l’ASVEL, Tony Parker pourrait se nommer coach principal de son équipe professionnelle

Crédit photo : Sébastien Grasset

L’avenir de l’ASVEL continue de susciter les interrogations, mais une information majeure vient bouleverser la donne. Dans une phrase toute sauf anodine, Le Progrès relate que le président du club, à savoir Tony Parker, serait « annoncé comme le futur coach de l’ASVEL ». Installé sur place depuis de longues décennies, le journaliste Luc Paganon dispose probablement d’informations lui permettant de publier ce court passage.

Un double défi pour le président de l’ASVEL

Cette perspective intervient dans un contexte particulier pour le club villeurbannais. Si la situation financière de l’ASVEL serait en passe de s’améliorer, l’incertitude demeure quant au choix stratégique des dirigeants entre la NBA Europe et l’EuroLeague. La ligue européenne de la NBA demeure « la priorité absolue » du président Tony Parker, mais l’ASVEL ne souhaite pas se fermer de portes.

Le club a d’ailleurs demandé à l’EuroLeague de ne pas l’exclure de ses plans sur les prochaines années. Cette double casquette de président-entraîneur représenterait un défi inédit pour Parker, qui devrait jongler entre les responsabilités dirigeantes et techniques.

Pierre Poupet arrive en fin de contrat

Avant d’éventuellement prendre les rênes de l’ASVEL, Tony Parker fera ses premières armes sur un banc cet été. L’ancien meneur des San Antonio Spurs dirigera l’équipe de France U17 lors de la Coupe du monde en Turquie, du 27 juin au 5 juillet. Cette expérience internationale constituera un test grandeur nature pour celui qui passe le DES cette année, le diplôme lui permettant d’exercer en Betclic ELITE à la rentrée prochaine.

Dans le même temps, le travail de Pierric Poupet à l’ASVEL est reconnu depuis qu’il a succédé à Gianmarco Pozzecco en cours de saison 2023-2024. Seulement, le Normand arrivera en fin de contrat le 30 juin prochain. Et selon nos informations, aucune éventualité de potentielle prolongation ne lui a été présentée jusqu’ici… Comme si un successeur était déjà trouvé.

julien12
C'est n'importe quoi... Le mec a 0 expérience et n'a rien prouvé... Quelle mascarade
derniermot
Zidane non plus et il a réussi au Real, n'abusons pas, il a prouvé qq trucs dans le basket
thorir- Modifié
Ben, c'est pas vraiment ça que je trouve choquant pour ce genre de monstres de notre sport, c'est comme ça qu'a commencé Spanoulis aussi il y'a quelques saisons à Promitheas avant d'être installé à la tête de la Grece puis de Monaco... Là c'est plutot encore la confusion des genres le probleme, on sait même pas trop si c'est lui qui va s'auto nommer coach, bref ... Mais qu'il se fasse embaucher par un autre club comme l'a fait Spanoulis encore une fois j'trouve ça plutot courageux de se mettre en danger réellement, mais pas dans le club que tu diriges quoi...
al_viin
C'est le Gorafi ?? Jusqu'à quand cette farce va t'elle durer ?
thetruth
On ne peut pas être président et entraineur en France, c'est illégal donc cela signifierait la vente de l'Asvel à la famille Aulas.
djaycee49
Déjà la nomination de TJ c'était limite mais la......
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Président de l'ASVEL, Tony Parker pourrait se nommer coach principal de son équipe professionnelle
