NBA

Wembanyama se reprend et mène les Spurs vers une victoire convaincante face au Jazz

NBA - Deux jours après son match compliqué à Houston, Victor Wembanyama a compilé 26 points et 13 rebonds tandis que De'Aaron Fox a inscrit 31 points pour propulser San Antonio vers un succès probant contre Utah dans le quatrième quart-temps.
00h00
Wembanyama se reprend et mène les Spurs vers une victoire convaincante face au Jazz

Cette victoire, la quatrième en cinq matchs pour San Antonio, confirme la bonne dynamique des Spurs.

Crédit photo : © Peter Creveling-Imagn Images

Les San Antonio Spurs ont livré une performance collective de qualité jeudi soir au Delta Center, s’imposant 126-109 face aux Utah Jazz grâce à un finish parfait dans le quatrième quart-temps. Menés par l’efficacité offensive de De’Aaron Fox et la polyvalence de Victor Wembanyama, les Spurs ont su répondre présents quand la pression s’est intensifiée.

Fox et Wembanyama brillent dans les moments décisifs

De’Aaron Fox a dominé la rencontre avec 31 points à 10/13 aux tirs, dont six paniers à 3-points réussis. Le meneur des Spurs a particulièrement brillé dans le money time, inscrivant un panier primé crucial à 6 minutes 54 de la fin pour donner dix points d’avance à son équipe (109-99). « Je pense qu’un élément important était que nous obtenions des stops », a déclaré Fox. « Je pense que c’est pourquoi ils sont revenus dans le match, nous avons arrêté d’obtenir des stops. Une fois que notre défense s’est remise en marche, c’est là que nous avons fait exploser le match. »

Victor Wembanyama n’a pas été en reste avec 26 points, 13 rebonds, 3 passes décisives et 5 contres, shootant à 9/14 aux tirs dont 4/7 à 3-points. Une performance de rachat après un difficile 5/21 face à Houston lors du match précédent. Keldon Johnson a apporté sa contribution avec 21 points, tandis que Stephon Castle a compilé 16 points, 8 passes et 7 rebonds avec seulement une balle perdue.

Une fin de match maîtrisée après un sursaut du Jazz

Après avoir contrôlé la majeure partie de la première mi-temps, les Spurs ont vu Utah revenir dans la partie et égaliser à 99-99 en début de quatrième quart-temps. Mais San Antonio a su garder son sang-froid pour terminer sur un impressionnant 27-10, scellant définitivement l’issue de la rencontre.

L’entraîneur Mitch Johnson a salué la résilience de son équipe : « C’est une bataille sans fin et beaucoup d’erreurs défensives et de pannes d’exécution du plan de jeu en termes de couverture, de schéma, de discipline, de personnel, mais encore une fois, 17 points dans le quatrième quart-temps ont fait le travail. »

Du côté d’Utah, Jusuf Nurkic a réalisé son deuxième triple-double consécutif avec 17 points, 14 passes et 11 rebonds, devenant le premier joueur du Jazz à enchaîner deux triple-doubles depuis Pete Maravich en janvier 1975. Ace Bailey a inscrit 25 points et Keyonte George 23, mais sans marquer dans le dernier quart-temps.

Cette victoire, la quatrième en cinq matchs pour San Antonio, confirme la bonne dynamique des Spurs qui ont shooté à 50,6% aux tirs et 41,9% à 3-points. Les Spurs recevront les Pelicans dimanche, tandis qu’Utah accueillera Miami samedi.

