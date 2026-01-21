Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Keyonte George brille avec 43 points face aux Timberwolves

Keyonte George établit un nouveau record personnel avec 43 points dans la victoire du Jazz contre Minnesota. Les Timberwolves dilapident une avance de 15 points et s'inclinent 127-122 à Salt Lake City.
|
00h00
Résumé
Écouter
Keyonte George brille avec 43 points face aux Timberwolves

Le meneur a établi un nouveau record personnel avec 43 points inscrits.

Crédit photo : © Rob Gray-Imagn Images

Le Jazz d’Utah a réalisé un comeback spectaculaire face aux Timberwolves du Minnesota, s’imposant 127-122 grâce à une performance exceptionnelle de Keyonte George. Le meneur a établi un nouveau record personnel avec 43 points, menant la remontée de son équipe qui était menée de 15 points.

George a été d’une efficacité redoutable, réussissant 15 de ses 28 tentatives au tir et 6 de ses 13 tentatives à 3-points. Cette performance marque la troisième fois en six matchs que le jeune joueur dépasse la barre des 30 points, confirmant sa montée en puissance cette saison.

LIRE AUSSI

Nurkic réalise un triple-double historique

Jusuf Nurkic a également brillé avec son deuxième triple-double en carrière, compilant 16 points, 18 rebonds et 10 passes décisives. Le pivot bosnien n’avait plus réalisé un tel exploit depuis le 16 janvier 2019, lorsqu’il portait le maillot de Portland dans une victoire 129-112 contre Cleveland.

Cette victoire permet au coach Will Hardy de décrocher sa 100ème victoire en carrière. Le Jazz (15-29) a pu compter sur les contributions du rookie Ace Bailey (20 points) et d’Isaiah Collier (18 points, 10 passes), malgré les absences de Lauri Markkanen, Kevin Love et Brice Sensabaugh.

Edwards impuissant face à la défaillance collective

Du côté des Timberwolves (27-17), Anthony Edwards a livré une bataille acharnée avec 38 points à 11/28 au tir, mais n’a pas trouvé de soutien offensif suffisant. Julius Randle a ajouté 19 points tandis que Rudy Gobert, de retour après une suspension, a contribué avec 11 points, 10 rebonds et 4 contres.

Le tournant du match s’est produit en début de quatrième quart-temps, quand Bailey a lancé un run de 11-2 avec un dunk spectaculaire et un 3-points qui ont donné l’avantage au Jazz. Utah a marqué sur les 11 premières possessions du dernier quart-temps, renversant complètement la tendance du match.

Cette défaite constitue le troisième revers consécutif pour Minnesota, qui termine ainsi sa série de quatre matchs à l’extérieur sur une note négative. Les Timberwolves retrouveront leurs fans jeudi contre Chicago, tandis que le Jazz recevra San Antonio.

NBA
NBA
Suivre
Utah Jazz
Utah Jazz
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroCup
00h00Villeneuve d’Ascq première équipe française en quarts de finale de l’EuroCup
Basketball Champions League
00h00L’Élan Chalon prend complètement l’eau à Badalone
EuroLeague Féminine
00h00Les Flammes Carolo créent la surprise contre Bourges, Basket Landes renforce sa 2e place
Basketball Champions League
00h00Deux blessés de plus, Guillaume Vizade absent… pas de problèmes : Le Mans va gagner à Galatasaray
NCAA
00h00Paul-Mathis Djobet signe son record de points en NCAA avec Omaha
Betclic ELITE
00h00Officiel : l’ASVEL tient déjà sa deuxième recrue de 2026 pour renforcer les lignes arrières
Messi Yangala, encore U17, fait partie des sélectionnés pour le Young Star Game 2026
Young Star Game
00h00Young Star Game 2026 : Wembanyama, Yangala, Ekanga-Ehawa… Une liste officielle très jeune
Nick Weiler-Babb et l'Anadolu Efes Istanbul ont perdu sur le parquet de l'Hapoël Tel-Aviv
EuroLeague
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, toujours plus en crise en EuroLeague
Isaac Bonga est allé trouver le succès pour son retour en Allemagne
EuroLeague
00h00Le Partizan Belgrade renoue (enfin) avec le succès en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Le Mans : Ugo Doumbia ne devrait pas revenir avant la Leaders Cup
1 / 0
Livenews NBA
La blessure s'est produite alors qu'Adams défendait sur Zion Williamson près du cercle.
NBA
00h00Steven Adams absent indéfiniment chez les Rockets après une blessure à la cheville
Le vétéran de 36 ans s'est rompu le ligament croisé antérieur droit lors du match contre Miami lundi soir.
NBA
00h00Jimmy Butler blessé : les Warriors explorent leurs options avant la trade deadline
Cette prise de position du meneur intervient alors que l'équipe a chuté à 25 victoires pour 18 défaites.
NBA
00h00Jalen Brunson organise une réunion d’équipe après la nouvelle débâcle des Knicks
Cette arrestation n'est pas la première pour Odom, qui avait déjà été arrêté pour conduite en état d'ivresse à Los Angeles en 2013.
NBA
00h00Lamar Odom arrêté pour conduite en état d’ivresse à Las Vegas
NBA
00h00Victor Wembanyama a vécu l’une de ses soirées les plus difficiles en carrière NBA
L'efficacité offensive du Heat s'est construite autour d'un festival à longue distance.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase Sacramento avec 21 paniers derrière l’arc pour une victoire 130-117
Le meneur a établi un nouveau record personnel avec 43 points inscrits.
NBA
00h00Keyonte George brille avec 43 points face aux Timberwolves
Le meneur star a réalisé son cinquième triple-double de la saison avec 38 points, 13 rebonds et 10 passes décisives.
NBA
00h00Luka Doncic écrase Denver avec un triple-double à 38 points
Immanuel Quickley a été l'artisan principal de cette victoire en égalant son record personnel avec 40 points.
NBA
00h00Les Raptors explosent offensivement face aux Warriors de Stephen Curry
Devin Booker a mené l'attaque des Suns avec 27 points.
NBA
00h00Les Suns dominent les Sixers avec le retour de Jalen Green
1 / 0