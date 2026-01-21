Keyonte George brille avec 43 points face aux Timberwolves

Le Jazz d’Utah a réalisé un comeback spectaculaire face aux Timberwolves du Minnesota, s’imposant 127-122 grâce à une performance exceptionnelle de Keyonte George. Le meneur a établi un nouveau record personnel avec 43 points, menant la remontée de son équipe qui était menée de 15 points.

George a été d’une efficacité redoutable, réussissant 15 de ses 28 tentatives au tir et 6 de ses 13 tentatives à 3-points. Cette performance marque la troisième fois en six matchs que le jeune joueur dépasse la barre des 30 points, confirmant sa montée en puissance cette saison.

Nurkic réalise un triple-double historique

Jusuf Nurkic a également brillé avec son deuxième triple-double en carrière, compilant 16 points, 18 rebonds et 10 passes décisives. Le pivot bosnien n’avait plus réalisé un tel exploit depuis le 16 janvier 2019, lorsqu’il portait le maillot de Portland dans une victoire 129-112 contre Cleveland.

Cette victoire permet au coach Will Hardy de décrocher sa 100ème victoire en carrière. Le Jazz (15-29) a pu compter sur les contributions du rookie Ace Bailey (20 points) et d’Isaiah Collier (18 points, 10 passes), malgré les absences de Lauri Markkanen, Kevin Love et Brice Sensabaugh.

Edwards impuissant face à la défaillance collective

Du côté des Timberwolves (27-17), Anthony Edwards a livré une bataille acharnée avec 38 points à 11/28 au tir, mais n’a pas trouvé de soutien offensif suffisant. Julius Randle a ajouté 19 points tandis que Rudy Gobert, de retour après une suspension, a contribué avec 11 points, 10 rebonds et 4 contres.

Le tournant du match s’est produit en début de quatrième quart-temps, quand Bailey a lancé un run de 11-2 avec un dunk spectaculaire et un 3-points qui ont donné l’avantage au Jazz. Utah a marqué sur les 11 premières possessions du dernier quart-temps, renversant complètement la tendance du match.

Cette défaite constitue le troisième revers consécutif pour Minnesota, qui termine ainsi sa série de quatre matchs à l’extérieur sur une note négative. Les Timberwolves retrouveront leurs fans jeudi contre Chicago, tandis que le Jazz recevra San Antonio.