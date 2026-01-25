Recherche
NM1

Un vétéran bien connu de NM1 débarque à Berck

NM1 - Patrick Clerence fait son retour en NM1. L’intérieur expérimenté s’est engagé avec Berck Rang du Fliers en tant que remplaçant médical de Johan Grebongo, touché à la cheville, pour la fin de la première phase.
00h00
Patrick Clerence va renforcer le secteur intérieur de Berck

Crédit photo : Image produite avec l'IA

Alors que Berck est en passe de valider sa qualification pour la poule haute, le club nordiste a décidé de sécuriser son secteur intérieur. En l’absence de Johan Grebongo, indisponible, l’ABBR a fait appel à Patrick Clerence (2,04 m, 37 ans), un visage bien connu des parquets de NM1. Un renfort d’expérience pour accompagner un groupe en pleine dynamique.

Un remplacement médical pour pallier l’absence de Grebongo

Touché à la cheville, Johan Grebongo (2,06 m, 32 ans) ne peut plus tenir sa place dans la rotation berckoise. L’intérieur centrafricain (2,06 m), utilisé avec parcimonie cette saison, apportait néanmoins une vraie présence physique.

En NM1, Grebongo tournait à 6,0 points à 61,8 % de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 0,5 passe décisive en 14 minutes sur 19 rencontres.

PROFIL JOUEUR
Johan GREBONGO
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 32 ans (18/01/1994)
Nationalités:

logo caf.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
6
#238
REB
3,2
#156
PD
0,5
#313

Patrick Clerence, une valeur sûre de la division

Pour le remplacer, Berck mise sur un profil rompu aux exigences de la Nationale 1. À 36 ans, Patrick Clerence (2,04 m) connaît parfaitement le championnat. Passé notamment par Chartres, Challans, Boulogne-sur-Mer ou encore Levallois, il sort d’une saison pleine en NM1 avec les Franciliens, où il affichait 8 points et 4 rebonds de moyenne.

Intérieur puissant, capable d’apporter du combat, du rebond et de la dureté défensive, Clerence est identifié depuis plusieurs saisons comme une valeur fiable de la division. Son arrivée permet à Raphaël Pascual de conserver de la densité dans la raquette à l’approche des matches décisifs.

Un retour en France après une parenthèse africaine

Avant de s’engager à Berck, Patrick Clerence venait tout juste de vivre une première expérience à l’étranger. L’intérieur français avait rejoint le Centre de Référence de Basketball de Tombouctou dans le cadre de la Road to BAL, compétition qualificative pour la Basketball Africa League.

Lors de cette aventure africaine, Clerence avait notamment compilé 6 points à 100 % au tir, 2 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes lors d’un premier succès du club malien. Une parenthèse enrichissante, rapidement refermée par un retour en NM1, dans un contexte sportif immédiatement compétitif.

Un renfort ciblé pour la fin de la première phase

Avec Patrick Clerence, Berck ne cherche pas à bouleverser son identité mais à sécuriser un secteur clé. L’ABBR s’appuie sur un intérieur expérimenté, capable de s’intégrer rapidement, pour compenser l’absence de Grebongo et maintenir son niveau d’exigence.

À l’approche des dernières journées de la première phase, et alors que la qualification pour la poule haute se rapproche suite à la victoire à Saint-Vallier ce samedi soir, ce choix pragmatique pourrait s’avérer précieux.

NM1
NM1
Suivre

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
