Un vétéran bien connu de NM1 débarque à Berck

Alors que Berck est en passe de valider sa qualification pour la poule haute, le club nordiste a décidé de sécuriser son secteur intérieur. En l’absence de Johan Grebongo, indisponible, l’ABBR a fait appel à Patrick Clerence (2,04 m, 37 ans), un visage bien connu des parquets de NM1. Un renfort d’expérience pour accompagner un groupe en pleine dynamique.

Un remplacement médical pour pallier l’absence de Grebongo

Touché à la cheville, Johan Grebongo (2,06 m, 32 ans) ne peut plus tenir sa place dans la rotation berckoise. L’intérieur centrafricain (2,06 m), utilisé avec parcimonie cette saison, apportait néanmoins une vraie présence physique.

En NM1, Grebongo tournait à 6,0 points à 61,8 % de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 0,5 passe décisive en 14 minutes sur 19 rencontres.

Patrick Clerence, une valeur sûre de la division

Pour le remplacer, Berck mise sur un profil rompu aux exigences de la Nationale 1. À 36 ans, Patrick Clerence (2,04 m) connaît parfaitement le championnat. Passé notamment par Chartres, Challans, Boulogne-sur-Mer ou encore Levallois, il sort d’une saison pleine en NM1 avec les Franciliens, où il affichait 8 points et 4 rebonds de moyenne.

Intérieur puissant, capable d’apporter du combat, du rebond et de la dureté défensive, Clerence est identifié depuis plusieurs saisons comme une valeur fiable de la division. Son arrivée permet à Raphaël Pascual de conserver de la densité dans la raquette à l’approche des matches décisifs.

Un retour en France après une parenthèse africaine

Avant de s’engager à Berck, Patrick Clerence venait tout juste de vivre une première expérience à l’étranger. L’intérieur français avait rejoint le Centre de Référence de Basketball de Tombouctou dans le cadre de la Road to BAL, compétition qualificative pour la Basketball Africa League.

Lors de cette aventure africaine, Clerence avait notamment compilé 6 points à 100 % au tir, 2 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes lors d’un premier succès du club malien. Une parenthèse enrichissante, rapidement refermée par un retour en NM1, dans un contexte sportif immédiatement compétitif.

Un renfort ciblé pour la fin de la première phase

Avec Patrick Clerence, Berck ne cherche pas à bouleverser son identité mais à sécuriser un secteur clé. L’ABBR s’appuie sur un intérieur expérimenté, capable de s’intégrer rapidement, pour compenser l’absence de Grebongo et maintenir son niveau d’exigence.

À l’approche des dernières journées de la première phase, et alors que la qualification pour la poule haute se rapproche suite à la victoire à Saint-Vallier ce samedi soir, ce choix pragmatique pourrait s’avérer précieux.