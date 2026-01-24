Recherche
NM1

Berck frappe fort à Saint-Vallier et se rapproche très nettement de la poule haute

NM1 - En s’imposant avec autorité à Saint-Vallier, Berck a réalisé un très grand pas vers la poule haute de NM1. Portée par un Alexis Thomas monumental, l’ABBR s’installe solidement dans le top 6 à cinq journées de la fin de la première phase.
00h00
Résumé
Berck a signé une victoire importante du côté de Saint-Vallier ce samedi 24 janvier

Crédit photo : ABBR Côte d’Opale Sud NM1

La 21e journée de NM1 s’est conclue ce samedi 24 janvier par un match capital pour la poule B. En déplacement chez le Saint-Vallier Basket Drôme, l’ABBR Berck a assumé son statut dans un rendez-vous décisif. Malgré l’absence de Johan Grebongo – remplacé prochainement par Patrick Clerence (2,04 m, 37 ans) -, les hommes de Raphaël Pascual ont livré une prestation très aboutie pour s’imposer 97-88 et quasiment valider leur billet pour la poule haute.

LIRE AUSSI

Un match maîtrisé après la pause

Si Berck a globalement dominé la rencontre, tout n’a pas été simple dans le premier acte. Un deuxième quart-temps marqué par trop de ballons perdus (10 à la pause) a permis à Saint-Vallier de virer en tête à la mi-temps (50-48).

Mais au retour des vestiaires, l’ABBR a totalement changé de rythme. En quatre minutes, le score est passé de 54-48 à 57-69, illustrant parfaitement l’accélération imposée par les Nordistes. Une fois devant, Berck n’a plus jamais lâché les commandes, affichant une vraie maîtrise collective, symbolisée par une évaluation d’équipe impressionnante de 121.

Alexis Thomas en mode patron

Une performance XXL

Le grand homme de la soirée se nomme Alexis Thomas. L’intérieur berckois a livré une prestation exceptionnelle : 25 points à 10/11 aux tirs, 14 rebonds et une évaluation de 41. Dominant dans la raquette, efficace près du cercle, il a constamment posé des problèmes à la défense drômoise.

Alexis THOMAS
Alexis THOMAS
25
PTS
13
REB
4
PDE
SVB
88 97
BER

Derrière lui, Raijon Kelly (1,92 m, 32 ans) a fait très mal en seconde période (17 points après la pause), tandis que Grismay Paumier a parfaitement tenu son rôle de leader dans les moments clés. Une performance collective solide, mais sublimée par un individualité hors normes.

Berck quasiment assuré de la poule haute

Avec cette victoire, Berck grimpe à la 6e place du classement de la poule B. Surtout, l’ABBR compte désormais trois victoires d’avance – et le goal-average – sur la huitième place, ce qui équivaut presque à quatre succès d’écart. À cinq journées de la fin de la première phase, la qualification pour la poule haute est quasiment acquise.

Un succès de référence, obtenu loin de ses bases, qui confirme la solidité et la maturité d’un groupe qui monte en puissance au meilleur moment. Pour le SVBD en revanche, c’est la douche froide : parmi les poids lourds de la division, le club drômois devrait se contenter de la poule basse.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
