Petite soirée pour les Français en NBA, malgré les 21 points de Nolan Traoré

Outre les 21 points de Nolan Traoré, déjà évoqués dans un article précédent, la soirée NBA n’a pas vraiment souri aux autres Français engagés. Ousmane Dieng, Sidy Cissoko, Rayan Rupert et Maxime Raynaud ont tous connu des fortunes diverses, dans un contexte globalement défavorable sur le plan collectif.

Ousmane Dieng présent, mais discret dans le choc face aux Pacers

Dans le remake des NBA Finals 2025, le Oklahoma City Thunder a été surpris à domicile par les Indiana Pacers (114-117). Ousmane Dieng a pris part à la rencontre, compilant 7 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres en 13 minutes.

Malgré les 47 points de Shai Gilgeous-Alexander, MVP en titre, Oklahoma City n’a pas réussi à renverser Indiana dans le money-time. Andrew Nembhard (27 points, 11 rebonds) et Jarace Walker (26 points, record en carrière) ont porté des Pacers diminués, mais solides jusqu’au bout. Côté Thunder, plusieurs absences majeures ont pesé, alors que le champion en titre concédait une défaite frustrante à domicile.

Soirée compliquée pour Cissoko et Rupert à Portland

À Portland, la soirée a été délicate pour les Français du Portland Trail Blazers, battus 98-110 par les Toronto Raptors. Titulaire, Sidy Cissoko a joué 32 minutes pour 3 points à 1/6 aux tirs, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre. Rayan Rupert, en sortie de banc, est resté muet avec 0 point à 0/5, 1 rebond et 1 passe en 16 minutes.

Privés de Deni Avdija, les Blazers ont longtemps résisté avant de céder face à l’adresse collective de Toronto, emmené par Sandro Mamukelashvili (22 points) et Brandon Ingram (20 points). Malgré un sursaut dans le dernier quart-temps, Portland n’a jamais réellement repris le contrôle de la rencontre.

Maxime Raynaud cantonné à un rôle réduit face aux Cavaliers

Toujours titulaire avec les Sacramento Kings, Maxime Raynaud a vécu une rencontre discrète dans la défaite face aux Cleveland Cavaliers (118-123). En 9 minutes de jeu, le rookie n’a pris qu’un rebond et manqué un seul tir.

Avec l’impact de Domantas Sabonis (24 points, 16 rebonds, 6 passes en 31 minutes), Sacramento a rapidement ajusté sa rotation intérieure. Les Cavaliers ont pu s’appuyer sur un duo Donovan Mitchell (33 points) – Evan Mobley (29 points, 13 rebonds, 7 passes) pour sécuriser un succès serré, malgré un retour dangereux des Kings en fin de match.