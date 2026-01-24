Recherche
Betclic ELITE

Gravelines-Dunkerque résiste au retour de Dijon et sort provisoirement de la zone rouge

Betclic ÉLITE - Parfaitement lancé face à la JDA Dijon, le BCM Gravelines-Dunkerque a finalement dû batailler pour résister au retour des Bourguignons mais s'est imposé 93 à 85 au Stade de Flandres. Auteur de 25 points, David Joplin a montré la voix aux Maritimes, et leur permet de sortir provisoirement de la zone rouge après 17 journées.
00h00
Résumé
Gravelines-Dunkerque résiste au retour de Dijon et sort provisoirement de la zone rouge

David Joplin a inscrit 25 points dont le dunk de la soirée.

Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque

Le BCM a vécu une première partie de saison mouvementée, mais n’y a pas laissé son ego. Les Maritimes se sont sûrement souvenus de la manière dont ils avaient été balayés en Bourgogne à la mi-novembre (109-83), sans même pouvoir réagir et en s’enfermant dans une spirale pour le moins négative. L’affront est désormais réparé : Gravelines-Dunkerque s’est imposé 93 à 85 contre Dijon au Stade des Flandres, et sort provisoirement de la zone rouge lors de la 17e journée de Betclic ÉLITE.

– Journée 17

Ce samedi, dans La Voix du Nord, le coach gravelinois Jean-Christophe Prat avait espéré voir briller Chris Babb, lui qui a si souvent été le sauveur du BCM la saison dernière. « On est là dans les bons, comme dans les moins bons moments. On sait qu’à un instant ou un autre ça va se débloquer. » Tout s’est effectivement débloqué pour un Américain. Pas pour Chris Babb, en revanche, mais pour David Joplin.

David JOPLIN
David JOPLIN
25
PTS
2
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
93 85
JDA

Remontée express de Dijon dans le 3e quart-temps

Le rookie étasunien s’est mis en confiance de la meilleure des manières, en s’envolant vers le cercle pour réaliser le premier highlight de la soirée, sur un énorme poster dunk. Son coup de chaud a duré, un quart-temps, puis deux… Et ainsi de suite. À la mi-temps, tout allait bien pour Joplin, qui avait déjà fait sauter son record de la saison (15 points), et pour Gravelines-Dunkerque, injouable offensivement après avoir sorti les muscles en défense (52-33, 20e).

Axel JULIEN
Axel JULIEN
19
PTS
1
REB
10
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
93 85
JDA

Le BCM a d’abord semblé en maîtrise, puis a failli tout gâcher sur une mauvaise séquence en fin de troisième quart-temps. Sous l’impulsion de ses deux maîtres à jouer David Holston et Axel Julien, auteurs de 36 points et 16 caviars cumulés, la JDA a grappillé son retard et a même soudainement accéléré, concluant la reprise par un 14-2 (68-62, 30e). L’écart s’est encore amaigri, jusqu’à 4 points (79-75, 35e), provoquant un frisson général dans les travées dunkerquoises.

Un Valentin Chery XXL en fin de match

Pour rectifier le tir, les Nordistes s’en sont remis d’abord aux qualités de shooter de Jacob Gilyard(8 points dans le 4e quart-temps, 19 au total), puis à la combativité inimitable de Valentin Chery. Ultra précieux dans les moments chauds, à l’image de ces deux rebonds offensifs captés coup sur coup dans le money-time conclus par un passage sur la ligne des lancers-francs, le capitaine des Maritimes a joué un grand rôle dans le succès des siens. Il a finalement compilé 9 points, 13 rebonds (dont 6 offensifs !), 3 passes décisives et 3 interceptions.

Valentin CHERY
Valentin CHERY
9
PTS
13
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
93 85
JDA

Surtout, il a guidé le BCM vers une victoire ô combien importante dans la lutte pour le maintien. Avec un quatrième succès en 17 matchs, les Gravelinois sortent provisoirement de la zone rouge, en passant devant Saint-Quentin. Les Phénix viseront l’exploit contre Monaco dimanche, les Maritimes, eux, pourront dormir plus tranquilles après avoir fait le travail contre la JDA ce samedi.

Dijon
Dijon
Suivre

fanfan21
furax71100 pas intelligent comme commentaire.
Répondre
(0) J'aime
furax71100
fanfan21,je vous ai offusqué!!!!!C'est du chambrage!!!!À chacun son tour!!!!À bon entendeur,salut!!!!
Répondre
(0) J'aime
furax71100- Modifié
Bah alors,les guignols dijonnais ont a été battu par un mal classé!!!!😂😂😂.Vous ne pouvez pas avoir tout le temps du c.l!!!! Merci à mes amis du BCM!!!!
Répondre
(2) J'aime
fanfan21
Très décevant......quand va t'on comprendre dans ce club que l'entraîneur n'est plus la bonne personne......
Répondre
(0) J'aime
