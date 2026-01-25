Recherche
Betclic ELITE

Séduisant dès ses débuts avec l’ASVEL, Braian Angola apporte un vent de fraîcheur : « Nous pouvons accomplir quelque chose d’exceptionnel »

Betclic ELITE - Nouvelle étape de la carrière de Braian Angola à l’ASVEL. À 31 ans, l’arrière colombien a marqué les esprits pour sa première sortie en EuroLeague sous le maillot villeurbannais, affichant un impact immédiat et un enthousiasme communicatif malgré la défaite face à Barcelone.
00h00
Résumé
Écouter
Séduisant dès ses débuts avec l’ASVEL, Braian Angola apporte un vent de fraîcheur : « Nous pouvons accomplir quelque chose d’exceptionnel »
Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche

Arrivé en cours de saison à l’ASVEL, Braian Angola (1,98 m, 31 ans) n’a pas tardé à se mettre en évidence. Face au FC Barcelone vendredi, pour son tout premier match en EuroLeague, l’arrière de 31 ans a montré un visage séduisant, symbolisant à lui seul le rebond d’une équipe villeurbannaise en quête de nouvelles certitudes après une période compliquée.

Des débuts remarqués malgré la défaite

Certes, l’ASVEL a concédé une nouvelle défaite en EuroLeague face à Barcelone, la 18e de la saison. Mais la prestation collective, trois jours après une lourde déconvenue au Zalgiris Kaunas, a laissé entrevoir autre chose relate Le Progrès dans son édition du jour, pour présenter le match du jour face au Mans. Dans une rencontre marquée par le talent de Kevin Punter ou l’impact de Tornike Shengelia, Braian Angola a tiré son épingle du jeu.

En seulement 19 minutes, l’ancien joueur de Gran Canaria a compilé 16 points, provoqué 9 fautes, distribué 5 passes et terminé sans la moindre balle perdue, signant la meilleure évaluation de son équipe (27). Un apport immédiat qui n’a pas échappé au staff villeurbannais.

Braian ANGOLA
Braian ANGOLA
16
PTS
2
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
ASV
91 98
FCB

Un profil expérimenté pour rééquilibrer les lignes arrières

Pour Pierric Poupet, l’intégration rapide de Braian Angola répond à un besoin précis.

« C’est un premier match, il faut relativiser, mais Braian est déjà capable de soulager nos porteurs de balle. C’est important car nous avions perdu un relais avec Nando De Colo. Il a été vocal, avec une attitude positive », a expliqué le coach de l’ASVEL au Progrès après la rencontre.

Dans une équipe légèrement reconfigurée, avec notamment un Paul Eboua (2,02 m, 25 ans) intéressant à l’intérieur, l’arrière colombien a apporté sa polyvalence, son calme et son vécu du très haut niveau européen.

PROFIL JOUEUR
Paul EBOUA
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 202 cm
Âge: 25 ans (15/02/2000)

Nationalités:

logo cam.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
7
#147
REB
2,6
#126
PD
0,2
#282

Un rêve d’EuroLeague enfin concrétisé

À 31 ans, Braian Angola découvre l’EuroLeague pour la première fois de sa carrière. Un aboutissement pour un joueur passé par six pays européens depuis 2019.

« J’ai toujours rêvé de jouer en EuroLeague et l’opportunité de l’ASVEL s’est présentée. J’ai discuté avec plusieurs amis passés par ici, qui m’ont parlé de la ville et de la communauté autour de l’équipe. Ici, c’est vraiment génial. Nous avons un super groupe, un super staff et une organisation incroyable. Je pense que nous pouvons accomplir quelque chose d’exceptionnel », confiait-il.

Premier Colombien à porter le maillot villeurbannais, il devient également le deuxième de l’histoire à évoluer en EuroLeague après le champion de France 2013 Juan Palacios (2,04 m, 40 ans).

Une arrivée attendue et déjà ciblée

Avant son arrivée, Braian Angola tournait à 8,8 points en Liga Endesa avec Gran Canaria, mais affichait des standards bien plus élevés en Ligue des Champions (BCL). Une compétition où il s’était notamment illustré face au Mans, futur adversaire de l’ASVEL ce dimanche à Antarès. Un choc important dans la course aux places qualificatives, où l’arrière colombien sera désormais scruté de près.

ASVEL
ASVEL
Suivre

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
