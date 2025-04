Le Stade Rochelais officialise le départ de Julien Cortey à la fin de la saison

C’est officiel : l’aventure de Julien Cortey à La Rochelle s’achèvera au terme de la saison 2024-2025. Comme annoncé sur notre site, le club rochelais a fait part de cette décision dans un communiqué de presse paru ce mercredi 2 avril, dont le souhait d’une cessation de collaboration a émané du technicien.

Une décision qui peut paraître surprenante quand on sait que Julien Cortey avait signé un contrat jusqu’en 2029 avec La Rochelle, suite à une saison dernière historique couronnée d’un titre de champion de Pro B et d’une montée en Betclic ELITE.

Malgré une situation sportive très délicate cette saison, qui devrait conduire très probablement au retour du club en Pro B, ce ne sont pas uniquement pour des motifs sportifs que le Roannais souhaite cesser sa collaboration en fin de saison. En effet, le non-aboutissement du projet d’une nouvelle salle, pourtant l’un des « éléments centraux » de sa reconduction l’an dernier, rentre notamment en ligne de compte.

« Quitter le Stade Rochelais Basket n’a pas été une décision facile », indique-t-il dans le communiqué du club. « Cette aventure a été l’une des plus fortes de ma carrière, tant sur le plan humain que sportif. Je suis extrêmement reconnaissant envers le club, et en particulier envers Aymeric Jeanneau, pour la confiance et les responsabilités qui m’ont été accordées. Grâce à cette collaboration, j’ai pu franchir plusieurs étapes importantes dans ma carrière d’entraîneur. Aujourd’hui, je ressens le besoin de me tourner vers un nouveau défi. »