Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

La JA Vichy n’est plus invaincue à domicile en 2025, « la très grosse performance » de Champagne Basket

ÉLITE 2 - Dix mois après, le Palais des Sports Pierre-Coulon est tombé ! En l'emportant 82-80, Champagne Basket est venu mettre un terme à une série de 16 victoires à domicile de la JA Vichy.
|
00h00
Résumé
Écouter
La JA Vichy n’est plus invaincue à domicile en 2025, « la très grosse performance » de Champagne Basket

Avec 16 points, Shamar Givance a mené la charge marnaise pour briser la série de 16 matchs d’invincibilité de Vichy à domicile

Crédit photo : Alain Chenevière

Dernière équipe de LNB invaincue à domicile en 2025, la JA Vichy a perdu son invincibilité. 305 jours après la démonstration de Rouen (90-67), le Palais des Sports Pierre-Coulon est tombé, conquis par Champagne Basket (80-82).

– Journée 8

Certes proche d’être sauvée par un ultime tir de Jordan Shepherd, qui l’avait déjà entretenu lors de l’avant-dernier match face à Antibes, l’invincibilité thermale à domicile a donc duré 16 matchs, saison régulière, play-in et playoffs confondus. La plus longue série de l’histoire de la JA Vichy.

« Peut-être l’effet de surprise… »

« Peut-être que c’est l’effet de surprise qui a joué », admettait Damien Nseke Ebele en conférence de presse. « On en avait pourtant beaucoup parlé. On sait que les équipes qui viennent ici vont vouloir sortir leur meilleur match pour couper notre série d’invincibilité. Ça a été le cas, on a manqué de dureté et on l’a payé. » 

« Il fallait garder la tête froide », ajoute le coach marnais, Vincent Dumestre, dans des propos relayés par L’Union« On a fait preuve de caractère, on n’a pas perdu pied. Ça se joue à rien, même si je pense que ce n’est pas immérité pour nous. C’est une très grosse performance de notre part. Et les gars ont été très courageux, je suis content pour eux. » 

La série de la JA Vichy :

  1. Vichy – Roanne : 89-68 le 17 janvier
  2. Vichy – ASA : 97-67 le 24 janvier
  3. Vichy – Pau : 87-75 le 7 février
  4. Vichy – Boulazac : 70-69 le 7 mars
  5. Vichy – Boulazac : 79-76 le 14 mars
  6. Vichy – Denain : 71-66 le 28 mars
  7. Vichy – Évreux : 96-78 le 8 avril
  8. Vichy – Champagne Basket : 82-72 le 25 avril
  9. Vichy – Caen : 93-75 le 2 mai
  10. Vichy – Hyères-Toulon : 83-60 le 13 mai
  11. Vichy – Antibes : 100-91 le 16 mai (play-in)
  12. Vichy – Blois : 92-88 le 25 mai (playoffs)
  13. Vichy – ASA : 81-75 le 2 juin (playoffs)
  14. Vichy – Évreux : 80-72 le 26 septembre
  15. Vichy – Antibes : 92-91 le 3 octobre
  16. Vichy – Aix-Maurienne : 97-75 le 24 octobre
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00La JA Vichy n’est plus invaincue à domicile en 2025, « la très grosse performance » de Champagne Basket
EuroLeague
00h00Les Bleus à la fête en EuroLeague : TLC incandescent à 3-points, premier double-double pour Francisco !
EuroLeague
00h00L’AS Monaco se sépare officiellement de Nick Calathes, embauché par le Partizan Belgrade
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
ELITE 2
00h00[Vidéo] Le contre ultra-clutch de Lionel Kouadio (Orléans) contre Poitiers
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
Coupe de France Masculine
00h00Victorieuse à Orchies, la SIG Strasbourg rejoint les cadors de Betclic ÉLITE en 1/8e de finale de la Coupe de France
Basketball Africa League (BAL)
00h00Vitalis Chikoko poursuit sa carrière dans le club qu’il a créé, au Zimbabwe
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
ELITE 2
00h00Orléans prend la tête, défaites du trio de tête Roanne-Pau-Vichy, Antibes et l’ASA se replacent
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
1 / 0