La JA Vichy n’est plus invaincue à domicile en 2025, « la très grosse performance » de Champagne Basket

Dernière équipe de LNB invaincue à domicile en 2025, la JA Vichy a perdu son invincibilité. 305 jours après la démonstration de Rouen (90-67), le Palais des Sports Pierre-Coulon est tombé, conquis par Champagne Basket (80-82).

Certes proche d’être sauvée par un ultime tir de Jordan Shepherd, qui l’avait déjà entretenu lors de l’avant-dernier match face à Antibes, l’invincibilité thermale à domicile a donc duré 16 matchs, saison régulière, play-in et playoffs confondus. La plus longue série de l’histoire de la JA Vichy.

« Peut-être l’effet de surprise… »

« Peut-être que c’est l’effet de surprise qui a joué », admettait Damien Nseke Ebele en conférence de presse. « On en avait pourtant beaucoup parlé. On sait que les équipes qui viennent ici vont vouloir sortir leur meilleur match pour couper notre série d’invincibilité. Ça a été le cas, on a manqué de dureté et on l’a payé. »

« Il fallait garder la tête froide », ajoute le coach marnais, Vincent Dumestre, dans des propos relayés par L’Union. « On a fait preuve de caractère, on n’a pas perdu pied. Ça se joue à rien, même si je pense que ce n’est pas immérité pour nous. C’est une très grosse performance de notre part. Et les gars ont été très courageux, je suis content pour eux. »

La série de la JA Vichy :