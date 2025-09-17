Recherche
Supercoupe LNB

Matthew Strazel de retour « à 100% », et bon pour le service avec l’AS Monaco à la SuperCoupe !

L'AS Monaco enregistre une bonne nouvelle avant de prendre la direction de Paris pour la SuperCoupe LNB : son meneur français Matthew Strazel est remis de sa blessure et disputera la compétition, comme il l’a raconté en conférence de presse.
00h00
Matthew Strazel de retour « à 100% », et bon pour le service avec l’AS Monaco à la SuperCoupe !

Matthew Strazel sera en tenue samedi à Roland-Garros contre Boulazac

Crédit photo : Lilian Bordron

C’est un Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) tout sourire qui s’est présenté aux médias pour la rentrée officielle de l’AS Monaco au Casino de Monaco, à quelques jours de la SuperCoupe LNB dans la capitale. Blessé lors de la préparation des Bleus à l’EuroBasket, le meneur français a donné de ses nouvelles, annonçant être maintenant totalement remis et disponible pour le match contre Boulazac.

LIRE AUSSI

Forfait pour l’Euro à cause d’une blessure à la cuisse contractée quelques jours avant le début de la compétition, Matthew Strazel est désormais “à 100%, et fier de pouvoir le dire”, ne laissant que peu de doutes quant à sa participation aux rencontres parisiennes du week-end. 

« Jouer ce week-end à Paris »

Son retour sur les parquets a d’ailleurs été planifié pour lui permettre de monter en puissance jusqu’à la première échéance de la saison monégasque. “Je me ré-entraîne avec l’équipe cette semaine, pour pouvoir jouer ce week-end à Paris”, explique-t-il sobrement.

Touché à la cuisse lors du deuxième match amical contre l’Espagne le 16 août, où il avait été décisif (10 points et 4 passes décisives), Matthew Strazel a tout de même accompagné l’équipe de France à Katowice lors du premier tour de l’EuroBasket. Pendant dix jours, il a ainsi pu effectuer sa rééducation au contact du staff des Bleus. Dès le 1er septembre, il était même aperçu en train de shooter sur les cercles de l’Arena Spodek.

LIRE AUSSI

Le retour d’un cadre comme Strazel est évidemment bienvenu pour le club, qui doit encore régler quelques dossiers de son effectif. Selon nos informations, Jordan Loyd est en partance pour l’Anadolu Efes Istanbul, moyennant une indemnité de transfert. Donatas Motiejunas et Nick Calathes ne sont quant à eux plus vraiment dans les plans.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Monaco
Monaco
T-shirt offcourt

