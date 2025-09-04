Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Matthew Strazel va quitter les Bleus : « Cette semaine m’a donné envie d’être capitaine de l’équipe de France ! »

Resté auprès de l'équipe de France depuis l'annonce de son forfait pour l'EuroBasket, Matthew Strazel n'accompagnera pas les Bleus à Riga. Mais le meneur de l'AS Monaco va repartir avec une certitude pour l'avenir : l'envie d'endosser un jour le brassard de capitaine.
|
00h00
Résumé
Écouter
Matthew Strazel va quitter les Bleus : « Cette semaine m’a donné envie d’être capitaine de l’équipe de France ! »

Matthew Strazel va rentrer à Monaco vendredi pour poursuivre sa rééducation

Crédit photo : Julie Dumélié

« Arrête, t’as shooté », lance Guerschon Yabusele à Matthew Strazel au moment de traverser la zone mixte de la Spodek Arena à Katowice. Le meneur de l’AS Monaco venait de nous annoncer qu’il devrait être en mesure de recommencer à courir d’ici une semaine. « Ça fait deux – trois jours, déjà », lui répond son ancien coéquipier de l’ASVEL. « Mais courir et sauter, c’est autre chose. » 

Resté au contact de l’équipe de France depuis sa blessure à la cuisse droite, Matthew Strazel assure « aller beaucoup mieux ». Après avoir effectué sa rééducation en compagnie du staff médical des Bleus, le vice-champion olympique dit avoir « presque totalement récupéré ».

« Des montagnes russes »

Il lui faudra toutefois un peu plus de temps pour guérir mentalement, lui qui a été énormément touché par l’annonce de son forfait pour la compétition. « Je n’ai pas de mots, que des larmes », tweetait-il le soir de l’officialisation, depuis Athènes. Dix jours après, il est toujours en phase de rémission. « Émotionnellement, cela a été des montagnes russes », image-t-il. « Au début, c’était frustrant puis ça allait. Ensuite, il y avait quand même des rappels où je me disais que j’aurais aimé y être. Mais dans l’ensemble, je suis content d’être là. » 

Censé être assis entre le préparateur physique, Julien Colombo, et le coach-consultant Pascal Donnadieu, Matthew Strazel a, en réalité, passé ses quatre premiers matchs debout, à naviguer entre sa place et le banc, à glisser quelques mots aux adjoints, à aller distiller ses conseils aux uns, à calmer ou rassurer les autres. « On avait même fait la blague avec le staff que j’étais devenu assistant ! Ça m’a aidé d’observer les attitudes de l’extérieur, surtout quand c’était compliqué, j’ai tenté de transmettre un body langage positif aux autres. J’ai essayé d’apporter de l’énergie, des bonnes ondes, des messages positifs pour les gars un peu dans le doute. » 

Matthew Strazel a vécu intensément les quatre matchs des Bleus (photo : Julie Dumélié)

Exactement ce que Frédéric Fauthoux attendait de lui au moment de lui demander d’accompagner le groupe en Pologne. « Il a fait du Matthew et c’est pourquoi on a voulu qu’il vienne avec nous. Dans un groupe, il est solaire, vivant, bien avec tout le monde. Il transmet la volonté de gagner en permanence, il pouvait assurer la parole qu’il fallait, aller voir les joueurs au fur et à mesure qu’ils en avaient besoin. Je pense que c’était important pour lui d’être là. » 

Des fourmis dans les jambes contre Israël…

Une dernière phrase que le principal intéressé confirme dans la foulée. « Ça m’a vraiment aidé, à 100% », acquiesce-t-il. « À ma manière, j’ai eu l’impression de pouvoir apporter quelque chose. » Même si ses jambes l’ont démangé deux ou trois fois… « Ah oui, contre Israël surtout », glisse-t-il, avec un grand sourire entendu. « Je pense que j’aurais pu aider l’équipe sur ce match-là. » Dans quel domaine ? « Disons que j’ai vu un petit manque d’organisation en fin de match, dans la gestion des possessions notamment. » 

En partance pour Monaco vendredi, où « une grosse saison l’attend »Matthew Strazel n’accompagnera pas le groupe France à Riga pour les 1/8e de finale, comme Alexandre Sarr. Mais il repart avec l’envie de vite revenir, et surtout d’endosser de plus grandes responsabilités chez les Bleus. À la question de savoir si ce séjour polonais avait éveillé un désir de basculer vers le coaching à l’issue de sa carrière, l’ancien villeurbannais a eu une réponse surprenante. « Cette semaine m’a surtout donné envie d’être capitaine de l’équipe de France, et de succéder au grand Guerschon Yabusele. Je vais bosser pour cela. » Rendez-vous pour la fenêtre de février, sans Yabusele…

À Katowice,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
grant_5verdun
Il manque beaucoup à l'équipe c'est une évidence.
Répondre
(1) J'aime
jeildo
Il sait comment obtenir sa place lui pour le futur !
Répondre
(0) J'aime
Livenews
David Morabito Blois 2023-24
ELITE 2
00h00L’ADA Blois confirme son coach David Morabito pour deux saisons supplémentaires
EuroLeague
00h00« Des papillons dans le ventre » pour T.J. Shorts lors de ses premiers pas avec le Panathinaïkos
EuroBasket
00h00Matthew Strazel va quitter les Bleus : « Cette semaine m’a donné envie d’être capitaine de l’équipe de France ! »
Alperen Sengun a dominé Nikola Jokic et la Serbie à l'intérieur
NBA
00h00Sengun guide la Turquie vers une victoire spectaculaire contre la Serbie à l’EuroBasket
Franz Wagner et l'Allemagne arrivent au deuxième tour invaincus
EuroBasket
00h00L’Allemagne domine la Finlande et termine invaincue dans le groupe B de l’EuroBasket
EuroLeague
00h00Futur retraité avec l’Italie, Danilo Gallinari garde la porte ouverte à un retour en club en Europe
Michael Oguine a joué à Roanne jusqu'en mars
Betclic ELITE
00h00Un joueur majeur d’ELITE 2 participe à la présaison du Paris Basketball
EuroBasket
00h00La Lettonie égale un record historique et terrasse la Tchéquie, éliminée sans la moindre victoire à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00« J’avais tellement d’espoir qu’Alex Sarr revienne » : Guerschon Yabusele et la séquence de la conférence de presse
EuroBasket
00h00La Lituanie renverse la Suède au terme d’un match âpre entre qualifiés pour la phase finale
1 / 0
Livenews NBA
Alperen Sengun a dominé Nikola Jokic et la Serbie à l'intérieur
NBA
00h00Sengun guide la Turquie vers une victoire spectaculaire contre la Serbie à l’EuroBasket
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
1 / 0