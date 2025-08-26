Recherche
EuroBasket masculin

Malgré son forfait, Matthew Strazel reste auprès de l’équipe de France à l’EuroBasket

Équipe de France - Blessé et contraint de déclarer forfait pour l'EuroBasket 2025, Matthew Strazel accompagne tout de même les Bleus dans leur aventure au championnat d'Europe.
|
00h00
strazel eurobasket

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Si Matthew Strazel ne « vibrera pas » en portant le maillot Bleu à l’EuroBasket, le joueur de l’AS Monaco vivra d’une façon différente l’aventure européenne des Bleus. Forfait à la veille de partir pour Katowice suite à une blessure musculaire, le combo-guard a tout de même pris la direction de la Pologne avec le groupe France, afin de soutenir ses partenaires.

« Un leader naturel » sur le banc des Bleus

Matthew Strazel checkant Nadir Hifi pour le retour de ce dernier avec le groupe France… L’image n’est pas banale, l’un profitant du forfait de l’autre pour faire son retour dans la sélection de Frédéric Fauthoux. Si il n’y aura bel et bien que 12 joueurs dans le roster des Bleus pour le championnat d’Europe, un 13e sera toujours dans les parages. Matthew Strazel va accompagner ses partenaires dans l’intimité du groupe, dans les vestiaires, sur le banc, afin de les conseiller et soutenir.

« Ce qui m’a réchauffé le coeur c’est que le staff me propose de venir avec eux… »

Matthew Strazel

De quoi légèrement panser la plaie encore béante de l’annonce de sa non-participation au tournoi, qui l’avait laissé « sans voix », avec uniquement « des larmes ». Avec le sentiment d’avoir une « place de leader naturel », Matthew Strazel n’a pas hésité quand le staff lui a proposé d’accompagner l’équipe à l’EuroBasket : « Ce qui m’a réchauffé le cœur c’est que le staff me propose de venir avec eux… », indique-t-il dans un article de la FFBB. « Même si c’est dur pour moi je peux aider l’équipe à ma manière et j’ai sauté sur l’occasion. Si ça peut aider certains gars de m’avoir à côté d’eux c’est avec grand plaisir. »

14 ans après Ronny Turiaf 

La situation de Matthew Strazel rappelle celle de Ronny Turiaf, quatorze ans auparavant. Victime d’une fracture à la main gauche, le Martiniquais avait du renoncer à l’EuroBasket 2011. Mais l’ancien finaliste NBA avait tout de même tenu à accompagner ses coéquipiers à Londres, où l’aventure s’était achevée par une médaille d’argent, battue en finale par l’éternel rival tricolore, l’Espagne. En espérant que Matthew Strazel soit un porte-bonheur encore un peu meilleur afin  d’aller chercher le plus beau des métaux.

La main gauche fracturée, Ronny Turiaf n’a pas pu jouer à l’EuroBasket 2011… mais a tout même été présent pendant le tournoi. (Photo : FIBA)
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
France
France
Suivre
Commentaires

tony9
Je trouve ça parfait pour l équipe et pour le joueur
Répondre
(1) J'aime
tripledouble23
S’il y a médaille aura t il la sienne ?
Répondre
(1) J'aime
zonepress
Sur le plan gestion humaine, le staff semble faire du bon (très) bouleau. Même si le vrai révélateur sera la compétition.
Répondre
(0) J'aime
