Léopold Cavalière et le Paris Basketball battus en petite finale par Boulazac : “Au-delà du résultat, on n’a pas réussi à performer”

Encore déçu après la deuxième défaite en deux matchs de SuperCoupe du Paris Basketball, Léopold Cavalière (2,03 m, 29 ans) revient sur la contreperformance de son équipe face à Boulazac en petite finale.

“Qu’est-ce qui peut avoir de pire que de jouer un match pour la troisième place ? Perdre un match pour la troisième place… Malgré le fait que dans beaucoup d’esprit, cela n’a pas beaucoup de sens surtout au vu de notre état physique à ce stade de la saison, on joue tous les matchs pour gagner, pour performer et progresser. La grosse déception est surtout que l’on n’a pas réussi à performer, au-delà du résultat et de la quatrième place totalement anecdotique à la SuperCoupe. C’est surtout ça qui prévaut.”

L’intérieur avoue que l’équipe a été piégée par la défense en zone périgourdine, un système “que l’on a bossé mais pas suffisamment car on a repris il n’y a pas longtemps. Ils ont su trouver les solutions et nous, on a perdu la confiance. Il ne faut pas que ça arrive de nouveau. Le coach nous l’avait dit : il ne faut pas se voir trop haut après avoir remporté nos matchs face à l’Olympiakos et le Red Star en prépa. Maintenant, il ne faut pas être trop bas après avoir perdu Le Mans et Boulazac. Il faut garder notre confiance qui fait notre caractéristique. L’an dernier, on était au même niveau émotionnel avant comme après les matchs. Il faut que l’on arrive à retrouver ça”.