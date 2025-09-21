Recherche
Supercoupe LNB

Léopold Cavalière et le Paris Basketball battus en petite finale par Boulazac : “Au-delà du résultat, on n’a pas réussi à performer”

SUPERCOUPE LNB - Impuissants face à la défense en zone de Boulazac, les Parisiens se sont inclinés en petite finale de SuperCoupe LNB après avoir "perdu la confiance" selon l'intérieur Léopold Cavalière, qui livre son sentiment sur le weekend noir de son équipe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Léopold Cavalière et le Paris Basketball battus en petite finale par Boulazac : “Au-delà du résultat, on n’a pas réussi à performer”

Léopold Cavalière et les Parisiens ont été déboussolés par la défense de zone de Boulazac en petite finale de SuperCoupe LNB.

Crédit photo : Julie Dumélié

Encore déçu après la deuxième défaite en deux matchs de SuperCoupe du Paris Basketball, Léopold Cavalière (2,03 m, 29 ans) revient sur la contreperformance de son équipe face à Boulazac en petite finale.

LIRE AUSSI
Après avoir tenu tête trente minutes à l’AS Monaco la veille (57-64, 30e ; 70-95, 40e), Boulazac a une nouvelle fois joué les yeux dans les yeux contre une autre formation d’EuroLeague, le Paris Basket. Pourtant, on ne donnait pas cher de la peau du BBD à la pause qui était assez largement distancé (40-54). […]
L’incroyable retournement de situation de Boulazac face à Paris qui s’offre la petite finale de la SuperCoupe LNB – BeBasket
Rédaction

“Qu’est-ce qui peut avoir de pire que de jouer un match pour la troisième place ? Perdre un match pour la troisième place… Malgré le fait que dans beaucoup d’esprit, cela n’a pas beaucoup de sens surtout au vu de notre état physique à ce stade de la saison, on joue tous les matchs pour gagner, pour performer et progresser. La grosse déception est surtout que l’on n’a pas réussi à performer, au-delà du résultat et de la quatrième place totalement anecdotique à la SuperCoupe. C’est surtout ça qui prévaut.”

L’intérieur avoue que l’équipe a été piégée par la défense en zone périgourdine, un système “que l’on a bossé mais pas suffisamment car on a repris il n’y a pas longtemps. Ils ont su trouver les solutions et nous, on a perdu la confiance. Il ne faut pas que ça arrive de nouveau. Le coach nous l’avait dit : il ne faut pas se voir trop haut après avoir remporté nos matchs face à l’Olympiakos et le Red Star en prépa. Maintenant, il ne faut pas être trop bas après avoir perdu Le Mans et Boulazac. Il faut garder notre confiance qui fait notre caractéristique. L’an dernier, on était au même niveau émotionnel avant comme après les matchs. Il faut que l’on arrive à retrouver ça”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
thorir- Modifié
Globalement l'idée de l'Euroleague d'avoir interdit à ses équipes de reprendre avant le 25/08 me parait vraiment trés con, j'ai vu des équipes vraiment pas prêtes on a vu encore Barcelone ce week-end, et les confrontations d'équipes d'Euroleague entre elles étaient assez faibles. Alors en Grêce ça n'aura p't'etre pas beaucoup d'incidence mais en Allemagne, Espagne ou France pourrait y'avoir quelques surprises en championnat en fonction des calendriers. Tout ça pour ajouter 4 matchs dont un A/R au moyen orient tssss... La stabilité de l'effectif de Monaco est plutot une bonne nouvelle pour eux par contre
