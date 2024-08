L’été doré des équipes de France jeunes sur la scène européenne

Difficile de ne pas dire que l’Europe était la propriété des équipes de France jeunes durant cet été 2024. Avec cinq médailles remportées sur six possibles, dont quatre en or, la France a effectué une véritable razzia sur le continent européen cet été. Sur ces EuroBasket U16, U18 et U20, les équipes de France jeunes ont remporté 39 de leurs 42 rencontres officielles. Les filles, qui n’ont perdu que le dernier match de 2 points, ont terminé sur un quasi parfait 20/21.

There was no one who could match France in Youth EuroBasket competitions in 2024. 🏆🇫🇷 Click & take a look at the full podium! 🔽 — NextGen Hoops (@NextGenHoops) August 26, 2024

Cinq médailles sur six possibles !

Ce sont les filles qui ont rapporté le plus de breloques et surtout de titres au contingent français. Après le sacre des U18 et U20, un triplé en or n’était pas loin avec les U16, finalement battues en finale par la Finlande et donc médaillées d’argent. Chez les garçons, ce sont les U16 et les U20 qui ont fini sur la plus haute marche du podium. La seule équipe de France jeunes à ne pas avoir fini sur un podium est celle des U18 (5e), pourtant menée par les prospects NBA Nolan Traoré et Noa Essengue. La sélection de Régis Boissié a cependant gagné six de ses sept rencontres. Avec la préparation, elle a même terminé l’été avec 12 victoires en 13 rencontres.

« Nouvelle impulsion » dans les équipes de France

Un bilan collectif qui vient récompenser le travail de la formation française, qui se voit donc aussi bien dans ses jeunes joueurs stars draftés dans les hautes sphères de la NBA (Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, etc), que dans ses sections jeunes. « L’impulsion vient de l’ANS (Agence nationale du sport) et de son plan “coaches”, expliquait Jacques Commères, directeur de la performance et des équipes de France auprès de L’Équipe. L’idée, c’est un meilleur accompagnement humain. On part du coach, qui s’intéresse à son rapport à lui-même. Puis à celui qui le lie au joueur, à la joueuse et à son projet personnel. Enfin, à leur coexistence avec le collectif. »

La déception des Coupes du monde U17

La France, souvent décriée par rapport à l’Espagne en termes de formation, n’a pas grand chose à envier à la Roja sur cet été doré 2024. Sur les Eurobasket, les Bleuets ont rencontré les Espagnols à cinq reprises phases finales (trois fois en finale, une fois en demi et quart de finales), pour autant de victoires. Ce n’est que sur la petite-finale de la Coupe du monde U17 féminine au Mexique que les Ibériques ont pris le meilleur sur les Françaises, qui n’ont pas su se relever après leur demi-finale perdue la veille contre Team USA.

Le seul véritable échec de l’été pour les équipes de France est l’élimination de l’équipe de France U17 masculine dès les 1/8e de finale de la Coupe du monde de la catégorie, à Istanbul. Première sélection française à être entrée en lice cet été, l’équipe de Lamine Kebe a signé deux défaites en poule, contre Team USA puis face à la Chine (-3), avant de perdre en 1/8e contre Porto Rico. Cependant, Maxence Lemoine & co ont fini le tournoi par trois larges victoires lors des matches de classement. De quoi terminer la compétition avec un bilan positif (4 victoires et 3 défaites).

47 victoires en 56 matches pour les équipes de France jeunes cet été en U16, U17, U18 et U20. 📈 55 victoires en 68 rencontres en ajoutant l'équipe de France A lors des JO, soit 80,9% de victoires pour les équipes de France en compétition officielle sur cet été 2024. Chapeau! https://t.co/jgeqY9rCuq — Gabriel Pantel-Jouve (@GabrielPJ_) August 26, 2024

Alors que certains virages de génération s’amorcent dans les équipes de France A, notamment chez les hommes, la relève semble assurée. À confirmer dans la durée.