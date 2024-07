L’équipe de France U17 échoue contre l’Espagne lors de la petite-finale

Championne d’Europe U16 en 2023, la génération 2007-2008 a baissé dans la hiérarchie européenne en s’inclinant lors de la petite finale de la Coupe du monde U17 2024 face aux finalistes 2023, l’Espagne.

Maladroites (23,8% de réussites aux tirs), les Françaises n’ont inscrit que 39 points sur ce match pour la troisième place. Surtout, elles n’ont marqué aucun point sur jeu rapide ce qui en dit long sur la maîtrise espagnole dans cette rencontre. Pourtant mieux parties (18-14, 10′), les joueuses d’Arnaud Guppillotte n’ont marqué que 6 points sur le deuxième quart-temps, 5 sur le troisième et 10 sur le dernier. De quoi finir à -8 (47-39) dans un match difficile à regarder.

Ainhoa Risacher dans le cinq idéal

Brillante sur les deux matches précédents, Ainhoa Risacher n’a réussi que 2 de ses 13 tentatives de tirs. La sœur de Zaccharie Risacher termine avec 6 points et 10 rebonds en 35 minutes. Elle figure dans le cinq idéal de la compétition. Ses coéquipières Emma Broliron (11 points à 5/17 en 30 minutes) et Sarah Cisse (10 points à 3/12 et 8 rebonds en 23 minutes) ont marqué plus de la moitié des points à elles deux. Comme la veille, Justine Loubens (3 points à 1/3, 2 rebonds et 4 fautes en 18 minutes) s’est fait discrète.

Après l’élimination rapide de l’équipe de France U17 début juillet, le basket français conclut ses Coupes du monde U17 avec autre déception. Les Bleuettes pourront toujours se consoler en disant qu’elles ont fini à -18 contre Team USA, alors que les Canadiennes ont perdu par 20 points de retard (64-84) en finale.