L’équipe de France U16 échoue en finale de l’Euro pour clôturer un été historique pour le basket français

L’équipe de France U16 féminine n’est pas parvenue à ramener un cinquième titre en six EuroBasket jeunes cet été. Les Bleuettes ont perdu 49 à 47 en finale contre la Finlande qui gagne au passage la première compétition internationale de son histoire, en Division A.

Malgré ce revers, le basket français peut se féliciter d’avoir gagné 39 de ses 42 rencontres lors des Euro U16 (une médaille d’or et une d’argent), U18 (une médaille d’or et une cinquième place avec 6 victoires en 7 matches) et U20 (deux médailles d’or) sur cet été.

L’équipe de France n’aura mené que 34 secondes dans cette finale. Pourtant, la sélection de Vincent Bourdeau a poussé, poussé, poussé pour recoller après être descendue à -12 (33-45) en cours de troisième quart-temps. Enchaînant stops après stops, les tricolores n’ont encaissé que 4 points dans le dernier quart-temps. Mais le repli défensif finlandais, la raquette fermée, les difficiles passes à la MVP Kathy-Emma Otto et les trappes sur elle (26 d’évaluation contre 12 pour le reste de l’équipe, mais seulement 8 tirs), ont empêché les Françaises de trouver le chemin du panier.

20 interceptions mais 2/20 à 3-points et 11/23 aux lancers francs

Leurs 20 interceptions ne leur ont permis de marquer que peu de paniers dans la foulée. Et comme elles n’ont pas trouvé d’adresse (28,8% de réussite), notamment à 3-points (2/20), elles n’ont marqué que 6 points dans un dernier quart-temps qu’elles ont pourtant clairement dominé. Les lancers francs manqués (11/23) laissés en route ainsi que les tirs en réception ratés d’Emma Broliron (4/21, 1/9 à 3-points) leur ont sans doute fait rater un troisième titre de championne d’Europe U16 de suite. Véritable créatrice de l’équipe, l’Ardéchoise a joué le dernier ballon mais a échoué à égaliser à 49 partout.

Une cinquième médaille d’or échappe donc à la France qui s’installe clairement comme donc comme la nation dominante européenne. Après avoir fini dans le dernier carré de ses huit compétitions en 2023, le basket français enchaîne un nouvel été de grande qualité. Malgré cette dernière note frustrante.