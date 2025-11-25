Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale

Betclic ELITE - Jeremiah Hill ne profitera pas de la trêve internationale pour souffler : comme Lionel Gaudoux avec l’équipe de France, l'arrière/meneur chalonnais est parti rejoindre le Cameroun pour les qualifications à la Coupe du monde 2027.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale

Jeremiah Hill est parti en Tunisie durant la trêve internationale

Crédit photo : Théo Caron

Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans) ne pas pas souffler durant la trêve internationale. Comme Lionel Gaudoux, qui a rejoint l’équipe de France à Rouen, un autre élément majeur de l’Élan est parti rejoindre sa sélection nationale.

Jeremiah Hill avec le Cameroun, Lionel Gaudoux avec les Bleus : Chalon fera sans ses cadres pour la reprise

Jeremiah Hill, performant depuis le début de la saison en Betclic ELITE comme en Ligue des Champions (BCL), a été convoqué par la sélection camerounaise pour disputer trois rencontres de qualification à la Coupe du monde 2027. D’après le Journal de Saône-et-Loire, il est attendu en Tunisie pour jouer les 27, 28 et 30 novembre. Une fenêtre internationale qui va également mobiliser Lionel Gaudoux, retenu avec l’équipe de France pour affronter la Belgique le 28 novembre puis la Finlande le 1er décembre.

Les deux Chalonnais rateront le retour à la compétition, prévu le 3 décembre à Tours en 8e de finale de Coupe de France.

Les choix forts d’Elric Delord pour la Coupe de France

« On veut jouer la Coupe de France à fond mais, vu notre mois de décembre (8 rencontres, ndlr), ni Gaudoux ni Hill ne joueront », explique coach Elric Delord dans le JSL. Ce dernier pointe un calendrier compliqué :

« C’est une compétition fédérale planifiée au lendemain de la fenêtre internationale. Bref… Ce que je vois, c’est que certains fans de Tours, peut-être, vont prendre leur billet pour voir un Lionel Gaudoux, qui est en équipe de France. Ou Jeremiah Hill. Qui va rentrer cuit du Cameroun, avec lequel il joue 35 minutes par match. Je ne vais pas prendre le risque de blesser mon meilleur joueur en Coupe de France vu le calendrier qui nous attend. »

Un discours clair : le staff ne prendra aucun risque avec ses cadres avant un mois de décembre capital.

Un Hill très en vue depuis le début de saison

Jeremiah Hill réalise un bon début d’exercice avec l’Élan Chalon. En Betclic ELITE, il tourne à 14,6 points, 3,8 rebonds et 6,6 passes décisives sur ses 8 premières apparitions. En BCL, ses statistiques sont tout aussi solides : 13,8 points, 6,0 rebonds et 3,5 passes décisives en 4 matchs.

Un impact essentiel qui explique la prudence du club avant un mois déterminant.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Chalon
Chalon
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
matt_le_bucheron
Les clubs engagent des US avec un double passeport car ça les arrange, mais il ne faut pas pleurer s'ils jouent avec leur second pays. Mais là, 3 matchs en 4 jours, c'est fort...
Répondre
(1) J'aime
Livenews
Coupe du Monde masculine
00h00La Belgique ajuste sa liste avant d’affronter les Bleus
Équipe de France
00h00« Un monument, un soldat, un pilier des Bleus » : Frédéric Fauthoux rend hommage à Andrew Albicy
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
Frédéric Fauthoux a retrouvé l'équipe de France pour le début des qualif' à la Coupe du monde
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux au début des qualif’ à la Coupe du monde : « Il faut démarrer ce nouveau cycle du mieux possible »
La saison inaugurale de la NBA Europe devrait être lancée en 2027-2028
NBA
00h00Pourquoi la NBA Europe est une bonne nouvelle ? Le Top 5 développé dans le n°21 de Courtside
Espoirs ELITE
00h00Espoirs ÉLITE – J9 : Cholet se reprend, Dijon enchaine, Nanterre et Monaco continuent leur course poursuite et Boulazac ferme la marche
Andrew Albicy va prendre sa retraite internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Andrew Albicy tire sa révérence en équipe de France : une dernière fenêtre pour un monument des Bleus
La défense de l'Etoile Rouge contre Vienne, en Ligue adriatique
EuroLeague
00h00[Analyse] L’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic, meilleure défense d’EuroLeague : Process Corporation décrypte les clés du renouveau serbe
Nathan De Sousa profite de la trêve internationale pour couper après une période délicate avec Cholet
Betclic ELITE
00h00Nathan De Sousa avec les Bleus : une parenthèse bienvenue au milieu de la mauvaise passe de Cholet
Jeremiah Hill est parti en Tunisie durant la trêve internationale
Qualif' Coupe du Monde
00h00Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
Rudy Gobert a fini en double-double contre Sacramento
NBA
00h00Défaite bête des Timberwolves de Rudy Gobert face aux Kings de Maxime Raynaud
Rodney Rogers en tenue de Wake Forest : à gauche, portrait en gros plan en plein effort, et à droite, tir en suspension devant un public lors d’un match universitaire.
NBA
00h00Rodney Rogers : l’ancien Sixième Homme des Suns est mort à 54 ans
Kevin Durant en tenue des Houston Rockets, debout sur le parquet avec les mains sur les hanches lors d’un match NBA.
NBA
00h00Kevin Durant manquera son grand retour à Phoenix : les Rockets privés de leur leader
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
1 / 0