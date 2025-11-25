Jeremiah Hill part en sélection : la star de Chalon ne se reposera pas pendant la trêve internationale

Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans) ne pas pas souffler durant la trêve internationale. Comme Lionel Gaudoux, qui a rejoint l’équipe de France à Rouen, un autre élément majeur de l’Élan est parti rejoindre sa sélection nationale.

Jeremiah Hill avec le Cameroun, Lionel Gaudoux avec les Bleus : Chalon fera sans ses cadres pour la reprise

Jeremiah Hill, performant depuis le début de la saison en Betclic ELITE comme en Ligue des Champions (BCL), a été convoqué par la sélection camerounaise pour disputer trois rencontres de qualification à la Coupe du monde 2027. D’après le Journal de Saône-et-Loire, il est attendu en Tunisie pour jouer les 27, 28 et 30 novembre. Une fenêtre internationale qui va également mobiliser Lionel Gaudoux, retenu avec l’équipe de France pour affronter la Belgique le 28 novembre puis la Finlande le 1er décembre.

Les deux Chalonnais rateront le retour à la compétition, prévu le 3 décembre à Tours en 8e de finale de Coupe de France.

Les choix forts d’Elric Delord pour la Coupe de France

« On veut jouer la Coupe de France à fond mais, vu notre mois de décembre (8 rencontres, ndlr), ni Gaudoux ni Hill ne joueront », explique coach Elric Delord dans le JSL. Ce dernier pointe un calendrier compliqué :

« C’est une compétition fédérale planifiée au lendemain de la fenêtre internationale. Bref… Ce que je vois, c’est que certains fans de Tours, peut-être, vont prendre leur billet pour voir un Lionel Gaudoux, qui est en équipe de France. Ou Jeremiah Hill. Qui va rentrer cuit du Cameroun, avec lequel il joue 35 minutes par match. Je ne vais pas prendre le risque de blesser mon meilleur joueur en Coupe de France vu le calendrier qui nous attend. »

Un discours clair : le staff ne prendra aucun risque avec ses cadres avant un mois de décembre capital.

Un Hill très en vue depuis le début de saison

Jeremiah Hill réalise un bon début d’exercice avec l’Élan Chalon. En Betclic ELITE, il tourne à 14,6 points, 3,8 rebonds et 6,6 passes décisives sur ses 8 premières apparitions. En BCL, ses statistiques sont tout aussi solides : 13,8 points, 6,0 rebonds et 3,5 passes décisives en 4 matchs.

Un impact essentiel qui explique la prudence du club avant un mois déterminant.