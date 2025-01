La JDA Dijon s’effondre après la pause chez le PAOK Salonique

Dijon a manqué une belle occasion de réaliser une jolie opération en vue d’une qualification potentielle en quarts de finale de la FIBA Europe Cup. Bien partie chez le PAOK Salonique, menant jusqu’à +14 en première période, la JDA s’est ensuite écroulée au retour des vestiaires, s’inclinant finalement d’un écart similaire à l’avance qu’elle a pu compter (95-81).

Une belle avance dilapidée en seconde période

À Thessalonique, la JDA Dijon était pourtant parfaitement rentré dans sa partie. Grâce notamment à un Christian Sengfelder sur la lancée de sa fin d’année 2024 (16 points à 7/9 aux tirs, dont 12 en MT1), le club bourguignon s’est forgé une belle avance dans le 2e quart-temps, comptant jusqu’à 14 points d’avance.

Sauf qu’après la mi-temps, la défense dijonnaise s’est écroulée, laissant libre cours aux arrières US de Salonique comme Shavar Reynolds (20 points dont 11/13 aux LFs) et Cedric Henderson Jr. (14 points dont 4/6 à 3-points). Au delà de ce 3e quart-temps raté (25-14), c’est l’ensemble de la seconde période qui a fait défaut à Dijon. Malgré sa présence au rebond offensif (19), la Jeanne d’Arc n’a pas su revenir dans la partie (95-81), subissant l’agressivité de l’équipe de Massimo Cancellieri et sa forte présence aux lancers francs (27/33).

Dijon ne devra plus laisser de matchs en route

« On sait, dans ce format, qu’il faut gagner au moins un match à l’extérieur », projetait Laurent Legname auprès du Bien public en préambule de la rencontre. « Quatre victoires, avec du bon goal-average cela passe, mais pour être sûr il faudrait même cinq ». Avec un bilan de 1 victoire et 2 défaites à mi-parcours du top 16, cette dernière possibilité n’est plus d’actualité pour Dijon. Et pour atteindre la barre des quatre victoires, il faudra désormais un sans-faute du club bourguignon. Si la première place du PAOK Salonique (3 victoires) semble désormais hors d’atteinte, la Jeanne d’Arc garde cependant toutes ses chances, étant à égalité de bilan avec Oradea et Kalev/Cramo.