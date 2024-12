Laurent Legname lassé des difficultés de Gavin Ware : « Il ne peut pas jouer, ce n’est plus possible »

Ce n’est donc visiblement pas toujours dans les vieilles marmites que l’on fait les meilleures soupes… Avec le retour de cinq anciens cet été (Axel Julien, Ilias Kamardine, Jean-Philippe Dally, Markis McDuffie, Gavin Ware), Laurent Legname pensait avoir joué la carte de la sécurité. Mais si c’était aussi facile que ça…

Alors que Markis McDuffie n’a longtemps été que le fantôme du formidable joueur aperçu en 2022/23, avant de monter en puissance depuis la trêve, Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) reste lui méconnaissable. Une vraie surprise, puisque le natif du Mississipi avait toujours démontré une régularité métronomique lors de ses cinq saisons françaises, entre 10,5 et 12,8 points de moyenne. Soit de l’argent en coffre, à tel point que la JDA lui a fait signer un contrat de deux ans. Sauf que le club vainqueur de la Coupe de France a de quoi le regretter désormais…

« C’est difficile quand on a un poste 5 qui est inexistant »

Limité par ses fautes en début de saison (5 en 15 minutes contre Trepça, 5 en 12 minutes à Bourg, 4 en 12 minutes contre La Rochelle), ce qui lui avait valu d’être cloué au banc durant l’intégralité d’un match au Kosovo en FIBA Europe Cup, Gavin Ware a réglé ce problème ces derniers temps, mais pas celui de sa forme, ou de sa productivité (6,5 points à 61% et 2,9 rebonds en 15 minutes en Betclic ÉLITE). « Mes coéquipiers me répètent “continue, ne lâche pas”, chacun me dit “on a besoin du vrai Gavin Ware », disait-il début novembre au micro du Bien Public. « Je me regarde aussi dans le miroir pour retrouver le Gavin des trois dernières saisons. »

Malheureusement, le vrai Gavin Ware est toujours porté disparu, quelque part entre le Japon et la Côte d’Or. Pour la deuxième fois en quatre rencontres de Betclic ÉLITE depuis la fenêtre internationale, l’ancien intérieur des Metropolitans 92 et du BCM Gravelines-Dunkerque n’a joué que 5 minutes mardi soir à Cholet (89-95), auteur de 2 points à 1/3. De quoi pousser Laurent Legname à sortir de sa réserve le concernant…

« Il faut dire les choses, je l’ai protégé, surprotégé, mais à un moment c’est difficile quand on a un poste 5 qui est inexistant », a-t-il éructé dans les colonnes en conférence de presse à la Meilleraie, dans des propos retranscrits par Le Bien Public. « Il est censé être l’un des deux postes cinq leaders de l’équipe et cela fait quatre mois que c’est un fantôme. C’est très difficile de jouer avec un seul poste 5, Christian (Sengfelder) est au maximum depuis le début, Allan (Dokossi) fait ce qu’il peut derrière. J’ai changé dix fois de défense avec lui mais il ne peut pas jouer et ce n’est plus possible. Moi en tant que coach… Il n’a joué que quatre ou cinq minutes mais c’était trop pour lui déjà, il est incapable de suivre le rythme. Il a de la volonté, c’est un super mec, mais ce n’est plus possible. »

« Il n’est même pas capable de courir », a-t-il ajouté auprès d’Ouest France. « Je pars tous les jours en vacances avec lui, mais à un moment donné, il faut être pro… » Alors, dernière tentative de le responsabiliser, face à la difficulté à se défaire de 18 mois de contrat, ou signe d’une rupture imminente ? Gavin Ware serait bien inspiré d’hausser le ton vendredi contre Strasbourg. Mais n’est-ce pas un peu illusoire de prétendre trouver le déclic en 72 heures quand on n’y est toujours pas parvenu après 4 mois ?