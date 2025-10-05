Recherche
À l'étranger

[Vidéo] Une agressivité offensive quasi-historique pour Frank Ntilikina, auteur de bons débuts avec l'Olympiakos

Embauché par l'Olympiakos le 26 septembre, Frank Ntilikina a disputé son premier match avec l'Olympiakos ce dimanche lors d'un derby à Maroussi. Et le nouveau meneur des Reds a été très bon, la preuve en image avec ses highlights.
00h00
[Vidéo] Une agressivité offensive quasi-historique pour Frank Ntilikina, auteur de bons débuts avec l’Olympiakos

Un bon premier match pour Frank Ntilikina avec l’Olympiakos

Crédit photo : Olympiacos B.C.

10 minutes de jeu en match officiel en quatre mois (contre le Monténégro le 4 août), cela fait peu. Alors Frank Ntilikina avait logiquement le souffle court au moment de quitter le petit gymnase de Maroussi, où il venait de livrer sa première rencontre avec l’Olympiakos (100-81).

« Il m’a dit après le match qu’il avait encore des problèmes de condition physique, c’est-à-dire qu’il ne jouait pas à un rythme soutenu pendant plusieurs minutes consécutives », a indiqué son nouvel entraîneur, Georgios Bartzokas. « À l’exception de quelques minutes sur une seule rencontre amicale avec le Partizan, il n’a quasiment pas joué ces derniers temps. Les autres ont déjà cinq ou six bons matchs amicaux et deux matchs européens dans les jambes. En prenant son rythme d’entraînement et de match, Ntilikina montrera plus facilement son potentiel. »

11 shoots tentés en 20 minutes !

Toujours est-il que l’Alsacien a déjà laissé de belles promesses pour sa grande première avec le maillot du Pirée, dix jours après sa signature officielle. En sortie de banc, il a fait preuve d’une agressivité offensive qu’on ne lui connait quasiment pas, tentant sa chance à 11 reprises en 20 minutes. Un total qu’il n’avait atteint qu’à une seule reprise depuis le début de l’année… 2022, lors du dernier match de la saison 2022/23 avec Dallas (record à dix shoots avec le Partizan Belgrade).

Au final, l’international français rend une belle copie : 12 points à 5/11 (dont 2/6 à 3-points), 3 rebonds, 4 passes décisives et 0 balle perdue pour 13 d’évaluation (retrouvez ses highlights en vidéo ci-dessous).

Frank NTILIKINA
Frank NTILIKINA
12
PTS
3
REB
4
PDE
MAR
81 100
OLY

« Mes coéquipiers m’ont facilité la tâche », a-t-il déclaré à la mi-temps au micro d’ERT, la chaîne publique grecque qui diffuse le championnat. « C’est mon premier déplacement avec eux et ils m’ont aidé à m’intégrer. » 

« Je ne sais pas s’il est sous-estimé,
mais c’est un joueur de haut niveau… »

De bon augure à une semaine de son premier sommet grec : le derby dimanche prochain contre le Panathinaïkos Athènes, 48 heures après la réception de Dubaï en EuroLeague.

« Je ne sais pas si Ntilikina est sous-estimé mais si nous l’avons recruté, c’est parce que c’est un joueur de haut niveau », a poursuivi Bartzokas dans les colonnes de Gazzetta après coup. « Il a besoin de retrouver une bonne condition physique en jouant régulièrement des matchs intense. Mais il va nous permettre d’élever notre niveau grâce à ses qualités techniques et à sa maîtrise du rythme. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
matt_le_bucheron
Beaucoup de monde sur le banc, entre autre Evan, mais avec un effectif de 17/18 joueurs, il y a toujours des occasions pour se mettre en valeur en championnat grec. Bonne reprise de Franck et on attends la suite.
