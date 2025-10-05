[Vidéo] Une agressivité offensive quasi-historique pour Frank Ntilikina, auteur de bons débuts avec l’Olympiakos

10 minutes de jeu en match officiel en quatre mois (contre le Monténégro le 4 août), cela fait peu. Alors Frank Ntilikina avait logiquement le souffle court au moment de quitter le petit gymnase de Maroussi, où il venait de livrer sa première rencontre avec l’Olympiakos (100-81).

« Il m’a dit après le match qu’il avait encore des problèmes de condition physique, c’est-à-dire qu’il ne jouait pas à un rythme soutenu pendant plusieurs minutes consécutives », a indiqué son nouvel entraîneur, Georgios Bartzokas. « À l’exception de quelques minutes sur une seule rencontre amicale avec le Partizan, il n’a quasiment pas joué ces derniers temps. Les autres ont déjà cinq ou six bons matchs amicaux et deux matchs européens dans les jambes. En prenant son rythme d’entraînement et de match, Ntilikina montrera plus facilement son potentiel. »

11 shoots tentés en 20 minutes !

Toujours est-il que l’Alsacien a déjà laissé de belles promesses pour sa grande première avec le maillot du Pirée, dix jours après sa signature officielle. En sortie de banc, il a fait preuve d’une agressivité offensive qu’on ne lui connait quasiment pas, tentant sa chance à 11 reprises en 20 minutes. Un total qu’il n’avait atteint qu’à une seule reprise depuis le début de l’année… 2022, lors du dernier match de la saison 2022/23 avec Dallas (record à dix shoots avec le Partizan Belgrade).

Au final, l’international français rend une belle copie : 12 points à 5/11 (dont 2/6 à 3-points), 3 rebonds, 4 passes décisives et 0 balle perdue pour 13 d’évaluation (retrouvez ses highlights en vidéo ci-dessous).

« Mes coéquipiers m’ont facilité la tâche », a-t-il déclaré à la mi-temps au micro d’ERT, la chaîne publique grecque qui diffuse le championnat. « C’est mon premier déplacement avec eux et ils m’ont aidé à m’intégrer. »

« Je ne sais pas s’il est sous-estimé,

mais c’est un joueur de haut niveau… »

De bon augure à une semaine de son premier sommet grec : le derby dimanche prochain contre le Panathinaïkos Athènes, 48 heures après la réception de Dubaï en EuroLeague.

« Je ne sais pas si Ntilikina est sous-estimé mais si nous l’avons recruté, c’est parce que c’est un joueur de haut niveau », a poursuivi Bartzokas dans les colonnes de Gazzetta après coup. « Il a besoin de retrouver une bonne condition physique en jouant régulièrement des matchs intense. Mais il va nous permettre d’élever notre niveau grâce à ses qualités techniques et à sa maîtrise du rythme. »