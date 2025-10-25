Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
G-League

Adama Bal choisi en 4e position lors de la draft G-League

Vu à la SIG Strasbourg en présaison, Adama Bal démarrera bien finalement sa saison rookie en G-League. Le Français a été choisi en quatrième position de la draft par les Grand Rapids Gold, qui l'ont envoyé, sans surprise, à Westchester, la franchise affiliée aux New York Knicks.
|
00h00
Résumé
Écouter
Adama Bal choisi en 4e position lors de la draft G-League

Adama Bal jouera en G-League cette saison

Crédit photo : Victor Lecomte

Une semaine après avoir été un joueur NBA pendant… 56 minutesAdama Bal (2,01 m, 21 ans) va bien, comme prévu, évoluer avec la franchise G-League affiliée aux Knicks.

LIRE AUSSI

Pour cela, l’arrière originaire du Mans s’est inscrit à la draft G-League, où il a été sélectionné en quatrième position, derrière le trio Dillon Jones – Tyler Smith – Ace Baldwin.

L’international juniors français a été choisi par les Grand Rapids Gold, l’équipe du giron des Nuggets. Mais sans surprise, ses droits ont ensuite été transférés aux Westchester Knicks.

Grâce au contrat Exhibit 10 paraphé la semaine dernière avec New York, il était dans l’intérêt financier d’Adama Bal de rejoindre Westchester. S’il y passe au moins 60 jours, il touchera un bonus d’environ 85 000 dollars de la part des Knicks.

Diplômé de l’université de Santa Clara au printemps dernier, le champion d’Europe U18 tentera donc de lancer sa carrière professionnelle dans l’antichambre de la NBA, lui qui a connu un faux-départ à la SIG Strasbourg, qui ne l’a pas conservé à l’issue de la présaison (3,4 points à 27%, 2,1 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
G League
G League
Suivre
Adama Bal
Adama Bal
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
G League
00h00Adama Bal choisi en 4e position lors de la draft G-League
La Boulangère Wonderligue
00h00Bourges brise sa pire série recensée depuis la création de la ligue, le co-leader Angers coule, journée parfaite pour l’ASVEL
Betclic ELITE
00h0048 heures après Dubaï, l’ASVEL sort de nouveau victorieuse d’un gros combat à Nanterre
Betclic ELITE
00h00Cholet s’offre une petite revanche à Bourg : « On a une identité forte qui n’appartient qu’à nous ! »
Betclic ELITE
00h00David Holston entretient sa légende : 35 d’évaluation en un temps record pour renverser la SIG Strasbourg !
Betclic ELITE
00h00En démonstration face à Nancy (+28), le BCM Gravelines-Dunkerque n’est plus fanny !
Betclic Élite
00h00Le Mans embarrasse Le Portel, le jeune Bastien Grasshoff (19 d’évaluation) en surprise du chef
NM1
00h00Babacar Niasse explose son record en carrière
EuroLeague
00h00Avant de revenir en France, T.J. Shorts relève la tête : « Continuer à travailler pour trouver ma place dans l’équipe »
À l’étranger
00h00Chassé-croisé d’anciens meneurs LNB à Varèse
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
1 / 0