Adama Bal choisi en 4e position lors de la draft G-League

Une semaine après avoir été un joueur NBA pendant… 56 minutes, Adama Bal (2,01 m, 21 ans) va bien, comme prévu, évoluer avec la franchise G-League affiliée aux Knicks.

Pour cela, l’arrière originaire du Mans s’est inscrit à la draft G-League, où il a été sélectionné en quatrième position, derrière le trio Dillon Jones – Tyler Smith – Ace Baldwin.

L’international juniors français a été choisi par les Grand Rapids Gold, l’équipe du giron des Nuggets. Mais sans surprise, ses droits ont ensuite été transférés aux Westchester Knicks.

Grâce au contrat Exhibit 10 paraphé la semaine dernière avec New York, il était dans l’intérêt financier d’Adama Bal de rejoindre Westchester. S’il y passe au moins 60 jours, il touchera un bonus d’environ 85 000 dollars de la part des Knicks.

The Denver Nuggets’ G League affiliate, the Grand Rapids Gold — who selected Adama Bal 4th in the NBA G League Draft — are trading him to the Westchester Knicks, per source. — Ary (@Ary_Report) October 25, 2025

Diplômé de l’université de Santa Clara au printemps dernier, le champion d’Europe U18 tentera donc de lancer sa carrière professionnelle dans l’antichambre de la NBA, lui qui a connu un faux-départ à la SIG Strasbourg, qui ne l’a pas conservé à l’issue de la présaison (3,4 points à 27%, 2,1 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne).