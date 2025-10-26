Impitoyable, le Paris Basketball se balade à Chalon-sur-Saône

Il n’y avait pas match, ce dimanche, au Colisée de Chalon-sur-Saône. Bien trop fort collectivement et impressionnant de réussite, le Paris Basketball a surclassé l’Élan Chalon (67-107). Dans le sillage d’un Nadir Hifi (21 points à 5/9 à 3-points) en très grande forme et d’un Léopold Cavalière (20 points à 6-6 à 2-points) très efficace sous le panier, les joueurs de la capitale n’ont laissé à aucun moment la place au doute et décrochent un troisième succès en Betclic ÉLITE.

Et pourtant, le premier panier du match pouvait laisser présager un autre scénario. Un poster dunk rageur de l’ultra athlétique Chalonnais Clarence Nadolny sur Allan Dokossi, une célébration bienvenue et une salle en feu. Un coup sur la tête pour Paris ? Loin de là. Les Parisiens sont vite passés à autre chose, et déjà au bout de 10 minutes, prenaient déjà une avance confortable (12-27, 10e).

Jusqu’à 43 points d’avance

Le rouleau-compresseur s’est mis en marche. Rien n’a semblé inquiété Paris, qui a multiplié les attaques rapides et fait parler son style de jeu débridé, qui fait sa force depuis plusieurs années. Et même avec 31 points d’avance à la mi-temps, les hommes de Francesco Tabellini n’ont pas été rassasiés : un 12-0 au retour des vestiaires, grâce à deux banderilles de Nadir Hifi et deux autres de Derek Willis (27-70, 23e), et les derniers espoirs chalonnais se sont envolés dans un Colisée refroidi… mais qui ne s’est jamais arrêté de chanter.

Difficile de continuer à jouer avec la même intensité pour les Chalonnais. Zac Cuthbertson (15 points) a maintenu les siens à flot dans le dernier quart-temps et le jeune Akram Naji (18 ans) a profité de 17 minutes sur le parquet – son temps de jeu le plus élevé chez les pros – pour prendre ses marques dans l’élite (6 points). Avec forcément une saveur particulière, et un Paris Basketball totalement relâché mais tout de même vainqueur du dernier quart-temps (17-20) grâce à sa force collective et 7 joueurs au-dessus des 10 d’évaluation.

Bousculé en championnat, d’abord au Mans puis à Monaco, avant de retrouver la victoire contre Dijon, Paris frappe fort et s’affirme de nouveau. Le club de la capitale réalise sa deuxième meilleure performance offensive de la saison, toutes compétitions confondues – 107 points, deux unités derrière les 109 inscrits à Gravelines-Dunkerque lors de la 1re journée de Betclic ÉLITE. Les Parisiens reprennent de la confiance avant d’accueillir l’Anadolu Efes, déjà mardi, et de se rendre dimanche prochain à Boulazac, face à un BBD tout juste battu par Monaco et désireux de retrouver le succès.