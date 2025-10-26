Recherche
Betclic Élite

Longtemps bousculé, Monaco se sort du piège Boulazac

BETCLIC ÉLITE - L'AS Monaco s'est imposée contre Boulazac (92-85) ce dimanche lors de la 5e journée de championnat. Longtemps mise en difficulté par une équipe de Boulazac agressive, la Roca Team a pu s'en remettre à Élie Okobo, auteur de 23 points.
|
00h00
Résumé
Écouter
Longtemps bousculé, Monaco se sort du piège Boulazac

Élie Okobo a inscrit 23 points dans la victoire de Monaco contre Boulazac.

Crédit photo : Miko Missana

La réception de Boulazac avait tout d’un match piège pour l’AS Monaco, à l’approche de l’interminable semaine qui l’attend, marquée entre autres par un déplacement à l’Olympiakos et une réception du Panathinaïkos en Euroleague. Et les joueurs du Rocher auraient bien pu y sauter à pieds joints, sans leur meneur international Élie Okobo, auteur notamment de 23 points et ultra-efficace ce dimanche (9/12 aux tirs dont 4/7 à 3-points).

Élie OKOBO
Élie OKOBO
23
PTS
2
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
ASM
92 85
BOU

Offensivement, Monaco n’a pas eu grand-chose à se reprocher. Même sans Mike James et Daniel Theis, laissés au repos, la Roca Team a longtemps été dans ses standards et s’est approchée de sa moyenne (96 points inscrits par match cette saison). Dès l’entame, les Monégasques ont enchaîné les réussites longue distance (9 tirs à 3-points réussis en première mi-temps), bien lancés par Jaron Blossomgame (16 unités), avant de profiter des espaces à l’intérieur.

Boulazac dominant dans la raquette

Mais de l’autre côté du terrain, les joueurs du Rocher ont été bousculés par une équipe de Boulazac agressive et sans crainte. Presque parfaits dans la raquette, Ousman Krubally (16 points à 8/10 aux tirs) et K.J. Williams (11 points) ont donné des sueurs froides aux hommes de Vassilis Spanoulis. Le coach grec en a même perdu ses nerfs en toute fin de deuxième quart-temps, alors que son équipe subissait sous le panier et que Kevarrius Hayes – seul vrai pivot de métier côté monégasque – héritait de sa troisième faute avant la mi-temps.

Devant à la pause (44-46), le BBD a repris sur les mêmes bases au retour des vestiaires, tenant tête au dernier finaliste d’Euroleague grâce à son duo d’arrières Angelo WarnerAmit Ebo (36 points à eux deux). Toujours permissif en défense et dominée au rebond (36 à 30 pour Boulazac), l’AS Monaco a toutefois haussé encore son rythme en attaque avec, en guise de chef d’orchestre, un étincelant Elie Okobo. Souvent scoreur (10 points dans le 3e quart-temps, 23 au final), parfois distributeur (4 passes décisives) mais toujours créateur, l’international tricolore a montré la voie à ses coéquipiers. Et la Roca Team, galvanisée par son meneur, a créé un premier écart grâce à un 20-6 à cheval sur les deux derniers quart-temps (80-67, 34e).

– Journée 5

Presque soulagés d’avoir enfin pris les commandes, les Monégasques ont déployé toutes leurs armes pour s’assurer la victoire. Matthew Strazel (11 points) a joué de sa vivacité et Juhann Begarin (8 unités) de ses qualités athlétiques pour venir à bout d’une vaillante formation périgourdine. Qui n’a toutefois pas lâché et tenu à réduire l’écart, jusqu’à la dernière seconde (92-85, 40e).

Auteur d’une quatrième victoire en cinq matchs, Monaco revient à hauteur de l’ASVEL, Cholet et Le Mans en tête du championnat, avant d’affronter Limoges (7e, 3 victoires – 2 défaites) dimanche prochain. Après deux semaines loin de ses bases, Boulazac retrouvera le Paris Basketball au Palio. Pas de quoi envier cependant la Roca Team, et le dense enchaînement qui l’attend sur la scène continentale.

Monaco
Monaco
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre

