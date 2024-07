Nolan Traoré part en mission à l’EuroBasket U18

Il est probablement la principale tête d’affiche de cet EuroBasket U18. Après son exceptionnelle deuxième moitié de saison, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) arrive en Finlande en conquérant. Issu de la génération 2006, il n’a pas été surclassé de catégorie comme avaient pu l’être Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr l’été dernier, puisqu’il n’y a pas de Coupe du monde U19 cet été. Il sera donc au milieu de joueurs de son âge.

Lors des matchs de préparation, Traoré n’a pas forcé, laissant ses coéquipiers s’exprimer. Les Bleuets ont d’ailleurs remporté leurs six rencontres de préparation, dont une contre l’Espagne au tournoi de Bellegarde (81-65).

Un bagage d’expérience unique chez les U18

Après deux saisons et demie au Pôle France, Nolan Traoré a quitté ce dernier fin mars pour garnir les rangs de Saint-Quentin pour la fin de saison. Il y a joué neuf matchs de Betclic Élite, dont deux de playoffs. Et chose exceptionnelle pour un joueur de son âge, il a dominé, avec plus de 12 points et 5 passes de moyenne. Selon les mesures du site Envergure, son taux d’utilisation (35%) fut le plus haut du championnat sur cet échantillon de match, preuve de la confiance du staff pour qu’il mène l’équipe du haut de ses 18 ans. Ce qui octroie de facto au petit frère d’Armel Traoré un bagage d’expérience supérieur à celui de ses adversaires, mis à part peut-être l’Espagnol Hugo Gonzalez, qui a déjà joué l’EuroLeague avec le Real Madrid. Et aussi à celui de ses coéquipiers qui sont presque tous encore en centre de formation. Il est en avance sur son âge.

Dans la foulée de cette parenthèse enchantée, celui qui a re-signé à Saint-Quentin a écrasé l’ANGT de Berlin en mai avec près de 25 points de moyenne, dont une pointe historique à 45 points contre les jeunes du FC Barcelone. Il a ensuite été sélectionné pour servir de partenaire d’entraînement à l’équipe de France A. Il est certain que celui qui a grandi dans le Val-de-Marne va capitaliser sur ces différentes expériences pour dominer cet Euro. Son coach Régis Boissié compte en tout cas sur lui, comme il l’a annoncé à Tribune 47 : « Nolan, c’est évident que c’est un garçon qui doit nous emmener vers un très haut niveau de jeu, de par ce qu’il a montré. »

Historic performance from French guard Nolan Traore at ANGT, dropping a record 45 points on 22 shots with 9 assists and 6 rebounds in a win over Barcelona. Traore is making a case as a top-5 pick in the loaded 2025 NBA Draft. pic.twitter.com/e72diN8aWF — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 25, 2024

Faire forte impression pour préparer la suite

Traoré lance avec cet EuroBasket U18 sa campagne pour la Draft NBA 2025. « C’est l’année juste avant ma classe de Draft, donc forcément c’est très important de pouvoir performer pour se donner les meilleures chances » avouait-il en mai auprès de Skweek. Ses performances seront en effet scrutées par les scouts NBA. Pour l’instant, les médias le placent très haut dans leurs premières mock drafts pour 2025, comme le New-York Times (3e), ESPN (4e) ou Bleacher Report (6e). L’ancien du Pôle France aura donc volonté de faire forte impression pour confirmer ces attentes. Il devrait beaucoup avoir la balle en main, tenter beaucoup de choses, et être un leader sur le terrain.

Cependant, des progrès sont attendus. Notamment dans sa gestion de balle (plus de 3 turnovers cette saison) et sa réussite à 3-points (moins de 30%). Et surtout, il aura à cœur d’amener son équipe vers les sommets. Les U18 français n’ont plus gagné l’EuroBasket depuis la génération de Frank Ntilikina et Sekou Doumbouya en 2016. Traoré, lui, avait terminé 3e de l’Euro U16 en 2022, et 4e de l’Euro U18 en 2023. Il n’a donc jamais gagné en équipe de France de jeunes et voudra certainement réparer cela. Il sera pour cela secondé par ses anciens lieutenants au Pôle France Noa Essengue, Talis Soulhac ou encore Mohamed Diakité.

Dans le groupe B avec la Grèce, le Danemark et la Suède, la France débutera sa compétition ce samedi 27 juillet à 12h00 contre les Grecs.