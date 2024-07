L’équipe de France U18 remporte le tournoi de préparation de Bellegarde

Poussés par un Nolan Traoré en mode diesel, l’équipe de France U18 masculine avait remporté ses deux premiers matchs au centre sportif Marcel-Berthet de Bellegarde-sur-Valserine, d’abord contre la Belgique (92-63), puis contre l’Allemagne (90-69). Régis Boissié et son staff avaient pu faire tourner leur effectif, en maintenant tous leurs joueurs entre 10 et 22 minutes. Ce qui ne laissait que peu de place aux grosses performances individuelles, mais plus à l’expression d’un collectif. Lors du troisième et dernier match contre l’Espagne, les leaders ont été mis un peu plus à contribution. Notamment pour compenser l’absence de Nolan Traoré – qui était sur le banc mais pas en tenue – qui n’a pas pu s’illustrer dans un duel contre un autre potentiel haut choix de Draft NBA en 2025 : Hugo Gonzalez.

L’ailier espagnol a dominé la rencontre avec 21 points, 5 rebonds et 5 interceptions. Mais cela n’a pas suffi pour que les siens l’emportent. Notamment car un duo tricolore a fait obstacle en face : Joan Beringer (18 points à 9/13 aux tirs, 5 rebonds) et Noa Essengue (15 points à 7/9 aux tirs, 8 rebonds). Les deux prospects de Strasbourg et d’Ulm ont prouvé qu’ils allaient compter lors de l’EuroBasket U18, et que Nolan Traoré ne serait pas trop esseulé. Préservé précédemment à cause d’un souci à l’épaule, Noa Essengue a montré qu’il était en pleine capacité.

Cette dernière victoire contre les Espagnols (score final 81-68), champions de deux des trois dernières éditions, est convaincante. Tous comme les deux premières. Le groupe va maintenant se diriger vers ses deux derniers stages de préparation, au CREPS des Pays de la Loire (12 au 22 juillet), puis à Tampere en Finlande (23 au 26 juillet), où aura lieu l’Euro à cheval entre les mois de juillet et août, pendant les Jeux olympiques de Paris.

Les statistiques de la rencontre sont à retrouver ici