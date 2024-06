Saint-Quentin a convaincu Nolan Traoré : deux ans de contrat pour la nouvelle star du basket français !

Il a finalement fait le choix de la continuité. Courtisé par énormément de clubs et de ligues après sa fin de saison tonitruante avec Saint-Quentin, Nolan Traoré (1,93 m, 18 ans) a finalement choisi de rester là où il a le mieux réussi. L’ancien meneur du Pôle France a en effet signé pour deux ans supplémentaires au Saint-Quentin Basket-Ball, selon nos informations et celles d’ESPN. Selon Jonathan Givony, expert Draft du média américain, des énormes facs américaines comme Gonzaga ou Duke étaient sur le dossier. Comme certaines équipes d’EuroLeague, d’EuroCup et de NBL.

« C’est cool d’avoir l’intérêt de tous ces programmes. Je ne prend pas ça pour acquis, c’est une récompense pour tous les efforts que j’ai fourni. J’étais content d’avoir toutes ces options, mais la possibilité de rester proche de ma famille était importante. Ils peuvent me rendre visite, et je peux rentrer à la maison facilement […] Et en termes de basket, c’est la meilleure situation pour moi. Je peux jouer avec un coach que je connais, et qui m’a donné suffisamment de confiance pour jouer en playoffs. J’ai aimé la première expérience que j’ai eu avec eux. J’ai hâte de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine, c’est un gros plus. » Nolan Traoré, auprès de Jonathan Givony

S’il a signé pour deux ans, Traoré ne va rester qu’une saison dans l’Aisne. Cette durée de contrat permet surtout à Saint-Quentin de récupérer un buy-out. Le jeune français est en effet attendu comme un très haut choix de la Draft NBA en 2025. Son profil de meneur dynamique et agressif n’est pas rare aux États-Unis, mais il aura une forte expérience professionnelle à faire valoir, contrairement aux prospects sortis d’université. D’autant qu’en plus du championnat, Saint-Quentin va aussi jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le petit frère d’Armel Traoré suit ainsi les pas de ses compatriotes Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün, qui devraient décrocher une place dans le haut de la Draft 2024 grâce à leurs saisons longues et productives à cheval entre le championnat français et la coupe d’Europe.

𝗜𝗟 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘 ! 🫡💙 Une nouvelle que beaucoup d’entre vous attendaient avec impatience : Nolan Traoré reste au SQBB ! 👀 Le jeune meneur de 18 ans prolonge pour un contrat de deux ans. pic.twitter.com/GY7v5jWRiK — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) June 1, 2024

Une saison en deux parties

Tout est allé très vite pour Nolan Traoré pendant cette fin de saison 2023-24. D’abord joueur du Pôle France en NM1 de septembre à mars, il a brusquement changé de dimension. Après un dernier match contre Lorient marqué par 21 points et 6 passes, il a été recruté par Saint-Quentin pour terminer la saison en Betclic Élite, et jouait une semaine plus tard contre le champion en titre, l’AS Monaco. Il n’a mis que très peu de temps à s’adapter à un nouvel environnement et un niveau global bien supérieur, ce qui a impressionné. En 7 matchs de saison régulière, il a réussi à dépasser les 10 points et 5 passes décisives de moyenne. Avant de totalement exploser en playoffs contre l’ASVEL, en marquant 14 puis 25 points, avec à chaque fois 7 passes décisives et des bons pourcentages aux tirs.

Traoré a été mis directement dans le grand bain par le coach Julien Mahé, et cela ne lui a pas posé de problèmes. Dans la lancée de cette fin de saison forte en émotions, il a enchaîné avec l’ANGT de Berlin, où il a surnagé. De retour avec le Pôle France, il a tutoyé les 25 points de moyenne, avec 3,5 rebonds et 6,5 passes décisives. Il a surtout marqué les esprits lors de la demi-finale du tournoi, où il a marqué… 45 points à 14/22 aux tirs, en plus de 6 rebonds et 9 passes décisives. Une performance tout simplement historique.

Même si ce n’est sûrement pas ce qu’il retiendra puisque son équipe a échoué d’un point en finale contre le Real Madrid, cette performance a convaincu les derniers sceptiques : Traoré est bel et bien un nouveau diamant du basket français. Et comme l’ont précédemment fait les autres dans son cas, il a lui aussi choisi de continuer son développement en Betclic Élite. Il devrait avoir beaucoup de responsabilités dans l’effectif saint-quentinois la saison prochaine, alors qu’il vient de fêter ses 18 ans. Et devra donc faire face à des défenses qui le connaîtront mieux et l’attendront de pied ferme. Ce qui sera encore plus révélateur.