[Vidéo] Les 45 points de Nolan Traoré, record historique dans la compétition

C’est une performance extrêmement rare à tous les niveaux de compétition. Ce samedi 25 mai, Nolan Traoré (1,93 m, 17 ans) a explosé les compteurs a l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) de Berlin. En marquant 45 points (avec 50 d’évaluation), il a tout simplement réalisé la meilleure performance de l’histoire des phases finales de cette EuroLeague U18. De retour au sein du Pôle France après sa fin de saison avec Saint-Quentin et ses 9 matchs en Betclic Élite, le petit frère d’Armel Traoré a engrangé assez d’expérience au milieu d’adultes pour dominer les jeunes de son âge. Il l’a prouvé ce samedi.

Flotteurs, passes kick-outs, tirs à mi-distance, and-ones… Le natif de Créteil a montré sur ce match toute sa panoplie, qui ferait penser à celle d’un meneur vétéran. Il a semble sûr de tout ce qu’il faisait, comme le prouve son 14/22 de réussite aux tirs, et son 13/16 aux lancers-francs. Il n’a pas eu tant de déchets que ça, et c’est aussi ce qui explique sa superbe évaluation mais surtout la victoire de son équipe. Car la performance de Traoré ont permis aux protégés de Lamine Kebe de l’emporter contre le FC Barcelone (101-96) et d’obtenir leur ticket pour la finale de l’ANGT contre le Real Madrid, ce dimanche à 12h30. Ce qui est finalement le plus important. Comme décrit par son coach : « Au-delà de scoring, c’est un joueur d’équipe, il a défendu, il a fait 9 reprises décisives. Et puis sur le banc il a pris la parole, dans les vestiaires, donc il a assumé aussi son leadership. Il n’a pas que des faits statistiques, il a vraiment une emprise sur l’équipe. »

En attendant la finale, voici les moments forts de la performance historique du futur candidat à la Draft NBA 2025. Compilés par l’expert en la matière, Jonathan Givony d’ESPN :

Historic performance from French guard Nolan Traore at ANGT, dropping a record 45 points on 22 shots with 9 assists and 6 rebounds in a win over Barcelona. Traore is making a case as a top-5 pick in the loaded 2025 NBA Draft. pic.twitter.com/e72diN8aWF

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 25, 2024