Le Pôle France se qualifie en finale, Nolan Traoré à 50 d’évaluation !

Porté par Nolan Traoré, le Pôle France s’est qualifié pour sa première finale de l’ANGT depuis 2017. L’équipe de Lamine Kebe a pu compter sur son meneur star, auteur du record de points (45) dans les phases finales du tournoi U18 de l’EuroLeague.

45 points pour Nolan Traoré : le record de l’ANGT tombe à Berlin

Le meneur de jeu francilien, qui a retrouvé ses copains après la fin de son excellente saison avec Saint-Quentin, a rempli la petite Uber Eats Music Hall Arena au même titre que le prospect Mohamed Dabone, qui intrigue étant donné son profil pour son jeune âge officiel. Et il n’a pas déçu. Face à une accrocheuse formation de Barcelone, qui a mené trois quart-temps grâce à sa ligne arrière italo-lituanienne Dame Sarr (18 points à 4/17 aux tirs, 8 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 11 d’évaluation) – Kasparas Jakucionis (31 points à 8/23, 7 rebonds et 7 passes décisives), Nolan Traoré a semblé pouvoir marquer quand il le voulait. Capable de changer de rythme, de s’arrêter en transition, d’aller marquer dans le trafic face à une défense de zone très reculée, le petit frère d’Armel Traoré a fait la chanson et le Pôle France a pris le dessus dans le dernier quart-temps.

RECORD-BREAKING ALERT🚨 Nolan Traoré was unstoppable for @INSEP_PARIS with an #AdidasNGT Finals record 45 points✔️ pic.twitter.com/jyQLAzdnS6 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2024

Avec l’aide de Hugo Yimga-Moukouri et Mohamed Diakite, le Pôle France a conservé son court avantage. Deux trois importants de Jonas Boulefaa, discret jusque là, ont permis au PFBB d’assurer la victoire 101-96 et donc la finale face au Real Madrid, une équipe habituée à remporter cette compétition. Le rendez-vous est pris avec les tenants du titre ce dimanche à Berlin à partir de 12h30.

A Berlin,