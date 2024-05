Le phénomène Mohamed Dabone, 2,08 m à 12 ans : 26 d’évaluation en 13 minutes lors de l’ouverture du NGT !

Cela fait six mois que le nom de Mohamed Dabone n’est plus un secret au sein de la Cantera du FC Barcelone. Intérieur de 2,08 mètres, âgé de seulement… 12 ans, le Burkinabé (né le 21 octobre 2011) est présenté en Espagne comme le nouveau Victor Wembanyama (qui ne faisait « que » 2,00 m à 12 ans) depuis qu’une vidéo de sa performance XXL contre les U15 du Real Madrid (25 points, 14 rebonds et 6 contres pour 40 d’évaluation) a circulé sur la toile.

Face à des joueurs qui ont parfois cinq ans de plus que lui (!), le jeune catalan a prouvé ce jeudi qu’il était bien un prospect de tout premier ordre. Pour ses grands débuts au Next Generation Tournament, sorte d’EuroLeague juniors, Mohamed Dabone a marché sur la raquette de l’ALBA Berlin. En moins de 13 minutes de jeu, celui qui est arrivé l’été dernier en provenance du Burkina Faso est monté à 26 d’évaluation lors de la démonstration espagnole (118-46) ! Dans le détail, 21 points à 8/11 (dont 1/1 à 3-points), 6 rebonds et 2 contres. Effrayant… À observer ce samedi à 13h30 face aux pousses du Pôle France, victorieuses d’Overtime Elite pour leur entrée en matière (85-69).