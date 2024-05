Le Pôle France entame bien son NGT, Hugo Yima-Moukouri (15 ans) cartonne

Vendredi, le Final Four de l’EuroLeague commencera dans la capitale allemande. Mais les choses sérieuses ont démarré dès ce jeudi pour le Pôle France lors du Next Generation Tournament, sorte d’EuroLeague juniors qui échappe à l’INSEP depuis la génération Ivan Février en 2017.

Pour son entrée en matière, le Centre Fédéral a bizuté les débutants d’Overtime Elite (83-69), bénéficiant notamment de la présence de Nolan Traoré, quatre jours après son carton en playoffs contre l’ASVEL (25 points et 7 passes décisives). Le meneur de Saint-Quentin a compilé 16 points à 5/9, 3 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 6 balles perdues pour 20 d’évaluation.

Mais le vrai grand bonhomme du jour côté Pôle France a été Hugo Yimga-Moukouri, auteur d’un superbe 30 d’évaluation (18 points à 5/6, 9 rebonds et 1 interception en 22 minutes). Ailier de 15 ans, formé entre Courbevoie et Nanterre, le Francilien (né en juillet 2008) est le plus jeune du lot derrière le prodige Nathan Soliman (9 points en 16 minutes), lui né en 2009. Les jeunes joueurs de Lamine Kebe, courtisé par Orléans, ont rendez-vous vendredi avec l’ALBA Berlin à 13h30.