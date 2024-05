Nolan Traoré pourrait prolonger à Saint-Quentin, mais…

Nolan Traore (1,91 m, 17 ans) a marqué les esprits sur la fin de saison de Betclic ÉLITE. Arrivé à Saint-Quentin en avril après avoir joué toute la saison au Pôle France, le jeune meneur a fait plus que saisir l’opportunité picarde. Propulsé par le SQBB dans une équipe compétitive, il a cartonné au point de devenir l’un des potentiels premiers choix de la Draft NBA 2025.

Saint-Quentin, toujours l’option n°1 pour Nolan Traoré

Cependant, d’ici là, le futur partenaire de l’équipe de France A a encore une saison professionnelle à jouer avant d’intégrer la NBA. Et il doit faire le choix le plus judicieux possible pour poursuivre son évolution et continuer à se mettre en valeur. Quoi de plus logique que de continuer à évoluer à Saint-Quentin, sous les ordres de Julien Mahé ? Le club picard va en plus normalement disputer une Coupe d’Europe ce qui pourra lui permettre d’avoir plus de matches à jouer, et d’exposition.

Néanmoins, le SQBB et son nouveau prodige doivent se mettre d’accord sur le futur fonctionnement entre les deux parties, alors que les scouts devraient se rendre toute l’année dans l’Aisne pour observer le petit frère d’Armel Traoré. Les conditions de la prolongation de Nolan Traoré n’étant pas réunies à ce stade, de nombreux clubs et programmes se bousculent au portillon pour faire connaître leur volonté de le récupérer. Alors qu’il a été sollicité par certains des meilleurs programmes universitaires étasuniens, tel que Duke, Gonzaga, Alabama et Xavier, l’ancien de Charenton a également été démarché par une dizaine de clubs en France et en Europe, sans oublier l’Australie et son programme Next Star qui lui font les yeux doux depuis plus d’un an.

Nolan Traoré avec le Pôle France à l’ANGT du 23 au 26 mai

Si en cours de saison seuls Cholet Basket – qui est toujours déterminé à l’idée de le signer – et l’ADA Blois avaient fait connaître leur grand intérêt pour Nolan Traoré, ce sont désormais la moitié des formations de Betclic ÉLITE – parmi elles, l’ASVEL – qui se sont manifestées. Si l’option espagnole existe également, celles qui tiennent le bon bout se trouvent en France et en NBL. Mais avant cela, il va finir son parcours au… Pôle France avec l’Adidas Next Generation Tournanement (ANGT) du 23 au 26 mai à Berlin. En effet, l’accord entre le Pôle France et le SQBB prévoyait que le jeune meneur irait bien en Allemagne avec l’équipe de Lamine Kebe. Pour ramener un trophée collectif et le titre de MVP ?