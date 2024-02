Nolan Traoré a visité les facs de Gonzaga, Alabama et Xavier

Pensionnaire du Pôle France, Nolan Traoré (1,91 m, 17 ans) va passer professionnel à l’intersaison 2024. Dans la perspective de la Draft NBA 2025, le meneur de jeu va devoir bien choisir son futur programme.

La National Basketball League (NBL), la ligue australo-néo zélandaise, lui fait des appels du pied. A l’été 2023, il s’est ainsi rendu sur place afin de participer à un camp des Perth Wildcats. De nombreux programmes NCAA se sont également manifestés. Ainsi, durant la trêve des fêtes de fin d’année, le petit frère d’Armel Traoré a visité les installations de Gonzaga, Alabama et Xavier comme il l’a indiqué à Pro Insight lors du Basketball Without Borders (BWB) Global camp auquel il a participé à Indianapolis sur le week-end écoulé. De nombreuses autres universités, parmi les plus renommées de NCAA, l’ont également approché pour lui proposer une bourse.

Mais la possibilité qu’il reste en France subsiste. Plusieurs clubs se sont manifestés. « Je n’ai pas fait mon choix encore. Là, on étudie toutes les options encore. En vrai, j’essaye juste de trouver l’endroit où je pourrai me développer le mieux. Et l’endroit où je pourrai jouer surtout », disait-il à France 3 récemment.

Basketball Without Borders Global Camp 📝: We spoke with 🇫🇷 Nolan Traoré this weekend in Indy and talked about how he got started playing basketball, what he’s like off the court, which college programs are involved in his recruitment, and more (sound 🔊 on).@NBAAcademyPR |… pic.twitter.com/H6C22DFkcn

— Pro Insight (@_proinsight) February 20, 2024