ITW Nolan Traoré, un record et une finale : « On est venu ici pour gagner »

Nolan Traore a réalisé un record et marqué les esprits ce samedi 25 mai à l’ANGT 2024 de Berlin. Auteur de 45 points et 9 passes décisives pour 50 d’évaluation, le meneur du Pôle France a conduit son équipe à la victoire contre Barcelone et la qualification en finale contre le Real Madrid. Fatigué, touché au mollet et extrêmement sollicité dans le Uber Eats Music Hall de Berlin, Nolan Traoré a répondu à la presse française avec sobriété.

Peux-tu nous livrer ton commentaire sur cette qualification en finale avec ce match difficile contre Barcelone, accroché du moins.

On est content. Le but c’est de gagner. Maintenant on doit se concentrer pour la finale.

C’est un nouveau record dans les phases finales de l’ANGT, ça t’inspire quoi?

C’est cool, c’est cool, mais bon, comme je l’ai dit, on veut juste gagner. Maintenant que c’est fait, on se prépare pour le prochain match.

Comment tu te sens sur cette fin de saison ? Tu as quand même enchaîné beaucoup de matches. Au niveau physique, après une rencontre par jour, ça va ? Tu sembles touché au mollet.

Oui, ça tire un peu, mais bon, il nous reste un match. On va essayer d’aller jusqu’au bout quand même, malgré les pépins.

Tu sens que ton démarrage au premier pas, c’est un truc que les défenses n’arrivent pas à tenir, que ça soit en pro avec Saint-Quentin, mais aussi à l’ANGT.

Forcément je vais vite, c’est compliqué, mais bon… Je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi dire (sourire).

Finir sur un titre avec cette génération que tu as accompagné pendant 3 ans, j’imagine que c’est important pour toi.

Ouais, c’est l’objectif. On est venu ici pour gagner de base. Donc forcément, ça serait cool.

Comment tu l’as vécu de revenir après ces playoffs avec Saint-Quentin, de retrouver le groupe?

C’est cool, c’est très bien. Ces mecs là, ça fait trois ans que je suis avec eux.

Sur ton tir aussi, on se sent que tu as vraiment progressé cette année ?

Oui, on bosse dessus tous les jours de toute façon, je suis content que les résultats se montrent.

