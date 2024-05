Neuf clubs français en Coupe d’Europe : Saint-Quentin en BCL, Le Portel retrouve la C4, un seul représentant en EuroCup

Les attributions des places européennes sont connues en LNB ! Conformément à la nouvelle règlementation de la LNB, les tickets continentaux se sont attribués au mérite sportif avec les huit clubs qualifiés pour les playoffs, ainsi que le vainqueur de la Coupe de France (Dijon).

Un système au détriment, notamment, de la SIG Strasbourg, qui voit sa folle série européenne s’arrêter. Depuis la création de la Champions League en 2016, le club alsacien était le seul, avec Tenerife et Ostende, à avoir pris part à toutes les campagnes de BCL. La SIG est remplacée par Nanterre, pour le plus grand bonheur de Pascal Donnadieu, et par Saint-Quentin, passé donc de la Pro B à la Champions League en un an. Un argument de plus à ajouter dans le dossier Nolan Traoré ? Parvenu jusqu’au Top 16, Cholet Basket devra passer par le tour préliminaire de BCL, comme l’année dernière.

Trois clubs français en EuroLeague, une première depuis 1999

Pour la première fois depuis l’édition… 1999/00, sous réserve d’acceptation du Paris Basketball, trois clubs du championnat de France seront engagés en EuroLeague : l’AS Moanco, l’ASVEL et Paris. De quoi laisser la JL Bourg, finaliste malheureuse, seule en EuroCup.

Enfin, six ans après sa demi-finale perdue contre les Bakken Bears, l’ESSM Le Portel retrouvera la FIBA Europe Cup pour la deuxième fois de son histoire. L’équipe stelliste pourrait être rejointe par la JDA, engagée en barrages de la C4 grâce à son sacre en Coupe de France, et par… Cholet, en cas de défaite lors du tour préliminaire de BCL.