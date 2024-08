L’équipe de France U18 assure l’essentiel et jouera un match décisif pour se qualifier au Mondial U19

On attendait une réaction d’orgueil des jeunes de Régis Boissié après leur défaite en quarts de finale contre Israël. Elle n’a pas vraiment eu lieu. Face à une équipe belge sur le papier inférieure, les Bleuets ont failli se faire une nouvelle fois surprendre. Après avoir dominé la première période (50-39), ils ont relâché leur étreinte dans les troisièmes (14-13) et quatrièmes (16-21) quart-temps. L’écart qui a atteint les 18 points n’était plus que de 4 unités en toute fin de match. La faute à un relâchement défensif, et une recherche de la facilité et de l’évidence en attaque. C’est de cette manière que Nolan Traoré, encore autour d’un double-double (12 points et 10 passes décisives), s’est fait contrer plusieurs fois à l’arceau. Ou que Yohann Sissoko, qui monte en puissance pendant cet Euro (10 points aujourd’hui), a perdu plusieurs ballons dans des moments clés.

Comme souvent, c’est Noa Essengue qui est venu à la rescousse. Alors que les Bleuets peinaient à trouver des solutions en attaque, il les créait lui-même en gênant les tirs adverses, puis en récupérant le rebond et en étant le premier à se lancer en contre-attaque. Sa rapidité pour un intérieur et sa longueur ont posé des problèmes à la défense belge. Avec 22 points et 13 rebonds, il a de nouveau fini meilleur marqueur de l’équipe. Quant au reste du secteur intérieur français, Joan Beringer (11 points et 4 rebonds) et Japhet Moupadele (6 points, 3 rebonds et 2 contres) ont su être dissuasifs près du panier. Les snipers Léon Sifferlin et Martin Carrère ont eux eu plus de mal que d’habitude à trouver la mire à 3-points (respectivement 1/6 et 1/3), une raison de plus pour expliquer les difficultés en attaque de l’équipe. Ils étaient pourtant souvent bien servis par les innombrables drive-and-kicks de Nolan Traoré.

Un manque de constance

Globalement, les Bleuets n’auront été concentrés que pendant une mi-temps. Notamment dans les rotations défensives et la maîtrise du ballon, impeccables dans les 20 premières minutes, beaucoup moins dans les 20 dernières. Une constance qu’il faudra retrouver lors du prochain match. Les Bleuets n’ont plus qu’une rencontre à jouer à Tampere (Finlande), et elle sera décisive. Elle sera contre les Lituaniens, qui ont déjà perdu trois fois pendant cet Euro U18 (contre l’Allemagne, la Slovénie et la Finlande). La place pour le Mondial U19 l’été prochain se jouera entre ces deux nations, puisqu’il faut finir dans le Top 5 pour obtenir son ticket. Le match aura lieu ce dimanche 4 août à 15h00.