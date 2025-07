Utra-dominant, Sekou Doumbouya s’éclate au Liban, où il est en finale du championnat

C’est un des rares championnats domestiques qui n’est pas encore terminé. Les playoffs de la Lebanese Basketball League ont commencé après tout le monde, et c’est bien début juillet que débute la grande finale. Dans un remake de l’édition 2023/24, le Sagesse de Beyrouth et le Riyadi Club de Beyrouth s’affrontent pour déterminer qui sera champion cette année. Autrefois dominant, Sagesse n’a plus remporté le championnat depuis la saison 2003/04. De son côté, Riyadi s’est imposé lors de 15 des 18 dernières saisons. L’affiche semble déséquilibrée, d’autant plus que Riyadi n’a perdu qu’une seule fois cette année dans le championnat domestique, saison régulière et playoffs compris. Mais c’est bien du côté de l’outsider que s’illustre un Français : Sekou Doumbouya (2,06 m, 24 ans).

Une réussite sur le plan personnel

L’ancien roannais a quitté son club espagnol d’Andorre en fin de saison régulière pour rejoindre le championnat libanais. Il a rejoint Sagesse fin mai, avant le début des playoffs, pour prolonger le plaisir de cette saison 2024/25. Et pour l’instant, tout se passe comme sur des roulettes. Lors des demi-finales face au Beyrouth Club (remportées 3-2 par Sagesse), Doumbouya a cumulé quasiment 22 points et 10 rebonds de moyenne. Ce qui double ses statistiques obtenues cette saison avec Andorre, dans un championnat certes beaucoup plus relevé. Mais ses pointes à 34 et 28 points ont tout de même permis à son club de se hisser en finale face à l’ogre Riyadi.

Lors du premier match des finales disputé ce vendredi 4 juillet, le n°15 de la Draft NBA 2019 est resté dans ses moyennes, avec un match à 22 points à 8/19 aux tirs (dont 1/7 à 3-points), 11 rebonds, 4 passes décisives et 1 contre en 39 minutes. Surutilisé, il est le leader offensif de son équipe qui a connu des départs importants en fin de saison.

Mais sa performance n’a pas suffi puisque Sagesse s’est incliné 86-81 sur les terres de ses adversaires. Le score est plutôt flatteur étant donné que l’écart était de 14 points au milieu du dernier quart-temps (80-66). Mais la défense des hommes en vert n’a pas réussi à contenir l’attaque de ceux en jaune, qui terminent avec 26 passes décisives. Aller chercher quatre victoires face à cette équipe de Riyadi ne sera pas chose aisée. En tout cas, Doumbouya s’éclate sur le plan personnel.